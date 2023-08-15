Арестович назвал главную проблему Украины в информационной войне

Алексей Арестович считает, что Украине нужно было по-другому вести информационную войну в интернете. По его словам, он выбрал бы другую тактику. „Первое и совершенно очевидное - не допустил бы создание образа „орка“ из рядового россиянина. Потому что это сильно мотивирует противника. Наше преимущество в начале войны держалось на справедливости. Мы подверглись нападению, целью которого было уничтожение украинской нации. Но мы вели себя как европейская нация. Не издевались, не демонизировали его до уровня животного - собаки, свиньи, пса.

Потом это „гыгы-гага“ у нас победило. Стало ясно, что коллективное украинское поле воспринимает среднего россиянина как „свинособаку“, животное. Они изначально плохие, порочные, от них ничего хорошего ожидать не стоит. Даже все российские интеллектуалы, Латынины, Невзоровы, прочие Фейгины, они тоже все сволочи, просто они выучили французский язык.

Главная наша ошибка - мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, отличную мотивацию воевать. Он теперь всегда может объяснить, за что ему воевать. Мы дали ему повод для мести. Его семью считают животными, маньяками, психами, придурками - что ему еще делать?

Надо было очень четко отделять: путинское правительство и его режим от рядового россиянина. И нужно было четко давать это понять. Так поступило израильское правительство в 1948 году. Они сказали, что арабы - не их враги. Враги - отдельные шовинистические арабские правительства. Так и нужно было сделать.

Я все время думаю, как бойцы российских легионов, которые воют за Украину, выслушивают все эти сентенции - россияне потомственные рабы и так далее. И всегда спрашиваю горячих украинцев - ты сидишь в городе, а он (солдат РДК) воюет на фронте против Путина. И кто здесь генетический раб?“ - сказал Арестович в эфире.