Финские СМИ: Отт Тянак заработал в этом сезоне 4,9 млн евро

В 2017 году Тянак за год с M-Sport заработал 473 000 евро.

По сведениям финского издания, зарплата Тянака впервые превысила миллионную отметку, когда он присоединился к Toyota в 2018 году. В конце того же сезона он получил бонус в размере 1 миллиона евро, в результате чего его общий доход составил 2,8 миллиона евро. Его следующий сезон в Toyota принес „всего“ 1,8 миллиона евро, несмотря на титул чемпиона мира и шесть побед на этапах.

Когда он присоединился к Hyundai, зарплата эстонца увеличилась почти втрое. В 2020-2022 годах годовой доход Тянака составлял от 4,8 до 5,3 миллиона евро.

Теперь, вернувшись в M-Sport, Тянак получает рекордные для себя суммы: этот год стал самым прибыльным в карьере спортсмена. В текущем сезоне доход эстонца составляет уже 4,9 миллиона евро.

По данным Kauppalehti, за свою карьеру Тянак заработал в общей сложности 25,1 миллиона евро. Гонки в Мировой серии — не единственный источник дохода спортсмена. Оборот инвестиционной компании SQM2 Invest, основанной в 2020 году, в первом квартале этого года составил почти девять миллионов евро.

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