ВИДЕООПРОС | „Памятники должны стоять на месте“, „исправить мы уже ничего не можем“ – что думают нарвитяне о переносе памятника-танка год спустя(35)
Год назад, 16 августа, памятник-танк, на тот момент стоящий на трассе Нарва – Нарва-Йыэсуу, правительство Эстонии приняло решение перенести в военный музей Вийсми. До этого в Нарве местные жители горячо обсуждали вопрос сноса памятника, и, судя по постам в фейсбуке, разговорам на улице, большинство людей были против его переноса. RusDelfi решил узнать, что думают нарвитяне год спустя: по-прежнему ли сожалеют, ездили ли на место, где раньше находился памятник-танк?
Евгения считает, что памятник все равно представляет образ оружия, а оружие, направленное в строну Эстонского государства ни к чему. „Оружие – это не памятник“, – резюмирует Евгения.
Светлана ответила корреспонденту, что она гражданка Эстонской Республики и соблюдает законодательство.
„Исправить мы ничего уже не можем“, – говорит Елена.
„Это наша память, наших родителей, которые прошли всю войну, – отвечает корреспонденту Наталья. – Я была против. Я долго страдала и плакала, зря они все это сделали“.
Корреспондент встретила и нарвитянина Юрия, который рассказал, что он был „в защите“ танка. По его словам, тем утром 16 августа рядом с танком находилось примерно 50 человек. Когда приехала полиция, всем пришлось разъехаться. На вопрос „переживали из-за этого прошедший год?“ Юрий отвечает: „У меня отец танкист, конечно“. Но он считает, что лучше бы памятник не трогали вообще.
Сергей отвечает коротко: „Памятники должны стоять на месте, и нечего их таскать с места на место“.
„Все-таки хотелось, чтобы было все, как раньше“, – говорит Ольга.
Другие ответы нарвитян смотрите в нашем опросе.
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