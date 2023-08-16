ВИДЕООПРОС | „Памятники должны стоять на месте“, „исправить мы уже ничего не можем“ – что думают нарвитяне о переносе памятника-танка год спустя

Евгения считает, что памятник все равно представляет образ оружия, а оружие, направленное в строну Эстонского государства ни к чему. „Оружие – это не памятник“, – резюмирует Евгения.

Светлана ответила корреспонденту, что она гражданка Эстонской Республики и соблюдает законодательство.

„Исправить мы ничего уже не можем“, – говорит Елена.

„Это наша память, наших родителей, которые прошли всю войну, – отвечает корреспонденту Наталья. – Я была против. Я долго страдала и плакала, зря они все это сделали“.

Корреспондент встретила и нарвитянина Юрия, который рассказал, что он был „в защите“ танка. По его словам, тем утром 16 августа рядом с танком находилось примерно 50 человек. Когда приехала полиция, всем пришлось разъехаться. На вопрос „переживали из-за этого прошедший год?“ Юрий отвечает: „У меня отец танкист, конечно“. Но он считает, что лучше бы памятник не трогали вообще.

Сергей отвечает коротко: „Памятники должны стоять на месте, и нечего их таскать с места на место“.

„Все-таки хотелось, чтобы было все, как раньше“, – говорит Ольга.

Другие ответы нарвитян смотрите в нашем опросе.

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