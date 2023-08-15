ВИДЕО | Латвийская молодежь снимала экстремальную поездку на BMW и попала в тяжелую аварию

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) получила вызов на место происшествия в 3:36 утра. На помощь пострадавшим прибыли три бригады медиков, в том числе бригада врачей-специалистов, работающих в особо критических ситуациях, пишет латвийский Delfi.

Двое из пяти пострадавших находились в тяжелом состоянии — они были доставлены в больницу. Уточняется, что тяжелые травмы получили две девушки.

Водитель серьезных травм не получил, еще один молодой человек отделался синяками, а третья девушка не получила никаких травм вовсе.

По словам очевидцев, BMW ехал со стороны Екабпилса в Ливаны. При приближении к населенному пункту водитель развил скорость около 200 км/ч. При въезде в Ливаны трасса А6 разделяется и имеет островок посередине — водитель не справился с управлением автомобилем и зацепился за островок, в результате чего автомобиль стал неуправляем.

Как видно на видео и фотографиях, опубликованных самими молодыми людьми, BMW 740i (заводской индекс — E38) основательно помят — скорее всего, автомобиль перевернулся не один раз.

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