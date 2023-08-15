Эстонский музей природы приглашает в походы по изучению летучих мышей

„Летучие мыши – удивительные животные. Многие люди испытывают перед ними трепет, а порой даже и чувство страха. Страх же, как правило, появляется от малой осведомленности о жизни летучих мышей. Чтобы развеять предубеждения о рукокрылых, уже многие годы моей задачей является проведение таких походов, – говорит Катерина Песоцки. – Походы проводятся в парке Кадриорг, поскольку этот парк и находящиеся на его территории постройки являются замечательным местом для летних колоний многих видов рукокрылых нашей страны“.

При помощи специального детектора участники похода смогут услышать звуки, которые летучие мыши издают в полете, а при хорошем стечении обстоятельств можно увидеть и полет рукокрылых.

Походы начинаются от дома-музея Петра I. Для участия необходима предварительная регистрация – покупка билета на сайте Fienta . Поход состоится при наборе группы не менее 10 человек.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .