Внучка звезды эстонского TikTok: „Я знала, что это зайдет на ура!“

Бабушки и дедушки преодолевают разрыв между поколениями и становятся настоящими феноменами TikTok благодаря своим внукам. Первые — настоящий пример того, что старшее поколение — это круто, и с его представителями стоит проводить больше времени. О звездах эстонского ТикТока в возрасте 55+ рассказывает Eesti Ekspress.