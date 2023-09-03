03.09.2023, 08:30
Внучка звезды эстонского TikTok: „Я знала, что это зайдет на ура!“(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бабушки и дедушки преодолевают разрыв между поколениями и становятся настоящими феноменами TikTok благодаря своим внукам. Первые — настоящий пример того, что старшее поколение — это круто, и с его представителями стоит проводить больше времени. О звездах эстонского ТикТока в возрасте 55+ рассказывает Eesti Ekspress.
„Приветики, это Бабуля! Хочу рассказать вам, что завела себе аккаунты в тик-токе и в инстаграме“, — делится новостью пожилая женщина, известная в интернете как „Бабуля с Центрального рынка“ — Keskturu Mamma.