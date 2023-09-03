Эстонский Экспресс
03.09.2023, 08:30

Внучка звезды эстонского TikTok: „Я знала, что это зайдет на ура!“

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Хеди Аймсалу
hedi.aimsalu@ekspress.ee
МОЛОДАЯ БАБУШКА: „Я люблю готовить овощные блюда, мне нравится веганская еда“, — говорит Бабуля.
МОЛОДАЯ БАБУШКА: „Я люблю готовить овощные блюда, мне нравится веганская еда“, — говорит Бабуля.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Бабушки и дедушки преодолевают разрыв между поколениями и становятся настоящими феноменами TikTok благодаря своим внукам. Первые — настоящий пример того, что старшее поколение — это круто, и с его представителями стоит проводить больше времени. О звездах эстонского ТикТока в возрасте 55+ рассказывает Eesti Ekspress.

„Приветики, это Бабуля! Хочу рассказать вам, что завела себе аккаунты в тик-токе и в инстаграме“, — делится новостью пожилая женщина, известная в интернете как „Бабуля с Центрального рынка“ — Keskturu Mamma.

В столь популярном и молодежном TikTok на радость людям есть и бойкие бабули. И некоторым в ленте точно попадалась бабушка Эви.

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