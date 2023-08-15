Эстонские шахматисты ушли с латышского турнира RTU Open с новыми титулами и багажом опыта

Призовые в размере 2 500 евро в итоге забрал норвежец Абдурауф Эльхам, который набрал 7,5 очков из 9 возможных, выиграв шесть раз и закончив три партии ничьей.

Нарвитянка Анастасия Синицина стала лучшей среди женщин на RTU Open 2023 в турнире „А“, закончив на 30 месте. Представитель Эстонии Илья Хайтин набрал те же шесть очков, но смог пробиться на 28 место.

Журналист Delfi Артем Ариков закончил с двумя победами и шестью ничьими. Шахматист заработал пять очков и оказался на 60 месте. По словам Артема Арикова, если бы последний тур закончился бы ничьей, он бы поднялся на десять мест выше. „В последнем туре уже не хватило сил. Была сложная партия, и я хотел попытаться выиграть, но через три хода грубо ошибся и сдался. Шансы были, но к сожалению не сложилось“,- поделился Артем Ариков с RusDelfi.

Шахматист Delfi Meedia AS также сказал, что планирует поехать на RTU Open и в следующем году. „Планирую поехать в следующем году, но нужно готовиться заранее. Попытаюсь восполнить пробелы в знании дебютов, чтобы не было после 15 ходов плохой позиции“.

Выступающий при поддержке Delfi Константин Лой закончил на 48 месте. Девять партий закончились для него пятью победами и одной ничьей. По словам его сокомандника Артема Арикова, если бы Константин выиграл последнюю партию, то смог бы поделить места с 8-го по 16-е. „У него были все шансы. Последний день получился неудачным для всех нас“,- сказал журналист Delfi Артем Ариков.

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