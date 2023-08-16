Вместо бутилированной утолить жажду в Таллинне можно питьевой водой из 40 общественных кранов

„Цель Tallinna Vesi – установить в городе общественные питьевые краны, чтобы сделать питьевую воду доступной для людей в городском пространстве, – продолжает Олег Чайкин. – Питьевых кранов в столице около 40 штук, они очень интенсивно используются. В ближайшее время будут установлены питьевые краны возле Центрального рынка или автовокзала“.