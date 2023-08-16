Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
16.08.2023, 14:49

Вместо бутилированной утолить жажду в Таллинне можно питьевой водой из 40 общественных кранов

 
Смотрите на интерактивной карте, где они расположены!

„Если вы видите краны с логотипом Tallinna Vesi, вы можете смело подходить и пить эту воду“, – говорит Олег Чайкин, специалист по диагностике водопроводных сетей Tallinna Vesi.

„Цель Tallinna Vesi – установить в городе общественные питьевые краны, чтобы сделать питьевую воду доступной для людей в городском пространстве, – продолжает Олег Чайкин. – Питьевых кранов в столице около 40 штук, они очень интенсивно используются. В ближайшее время будут установлены питьевые краны возле Центрального рынка или автовокзала“.

Подробности в видео.

Смотрите на карте, где в столице расположены общественные питьевые краны:

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru

RusDelfi
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