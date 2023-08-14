Обзор от RusDelfi | Наушники внутри смарт-часов? Тестируем один из самых необычных гаджетов - Watch Buds от Huawei
Бывает ли у вас так, что наушники нужны именно тогда, когда их нет под рукой? С новым умным устройством от Huawei наушники будут всегда под рукой - или точнее сказать на руке. Разбираемся как работают новые HUAWEI Watch Buds - беспроводные наушники и смарт-часы 2-в1.
Несмоненно, это удобно, когда кейс для беспроводных наушников - это корпус смарт-часов, которые всегда на руке. Тут и без наушников в нужный момент не останешься, и не потеряешь их вместе с кейсом, или же случайно постираешь в кармане куртки/штанов.
А кроме прочего, это просто очень занятно - одно легкое нажатие на корпус часов - и циферблат открывается, внутри лежат наушники. Конечно же, от этого немного „страдает“ размер часов. корпус циферблата довольно объемный, поэтому кому-то они могут показаться громоздкими. Но с точки зрения дизайна все отлично - минималистичный черный циферблат обтекаемой формы. Размеры часов - 47 × 47,5 х 14,99 мм, а без ремешка они весят 66,5 граммов.
Отдельно хочется отметить дизайн наушников, похожих на две пули. Визуально это очень приятно смотрится, да и сами наушники очень компактные, практически не торчат из ушей, один наушник весит всего 4 грамма. Единственное, если вы склонны быть неуклюжим, их легко выронить из рук, пытаясь вставить в уши.
Зато они идентичны друг-другу по форме, поэтому без разницы, в какое ухо их вставлять. Благодаря технотлогии Adaptive Identification, наушники сами поймут, в какое ухо их вставили - по движениям и наклонам головы. Вот это действительно удобно. Кроме того, наушники не обязательно подключать к тому же самому смартфону, что и часы, что тоже может пригодиться, если телефон сядет. Естественно, они подключаются и к ноутбуку, и к планшету.
Внутри же корпуса часов наушники крепятся на магнит. Там же они и заряжаются. Сами часы заряжаются от беспроводного зарядного-устройства - этакая „таблетка“ на шнуре, которая подключается либо к компьютеру, либо к розетке с помощью адаптера USB-C. Как и у большинства других часов Huawei, рамка их корпуса сделана из нержавеющей стали. В комплекте также прилагается ремешок из кожи и насадки для наушников разного размера (S/M/L).
Производитель обещает, что часы проработают на полной зарядке 7 дней, но это в режиме экономии энергии. Если активно пользоваться часами и наушниками, заряжая их в корпусе часов, зарядки хватит примерно на 3 дня. Наушники в среднем работают около трех часов, прежде чем их требуется снова зарядить.
Однако нужно помнить, что из-за того, что корпус циферблата открывается, часы не стоит мочить. Huawei заверяет, что часы не боятся случайных брызг воды, но подставлять их под струю из-под крана или душа, и уж тем более плавать, крайне не рекомендуется.
Среди других технических характеристик: 2 ГБ встроенной памяти экран AMOLED 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей, акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешней освещенности, автоматически работающий пульсоксиметр.
Цена этих часов в Эстонии в среднем составляет 499 евро. То есть, за эти деньги вы получаете и смарт-часы, и беспроводнве найшники. Звучит вполне неплохо, учитывая то, насколько это необычный гаджет.