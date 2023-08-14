Обзор от RusDelfi | Наушники внутри смарт-часов? Тестируем один из самых необычных гаджетов - Watch Buds от Huawei

Несмоненно, это удобно, когда кейс для беспроводных наушников - это корпус смарт-часов, которые всегда на руке. Тут и без наушников в нужный момент не останешься, и не потеряешь их вместе с кейсом, или же случайно постираешь в кармане куртки/штанов.

А кроме прочего, это просто очень занятно - одно легкое нажатие на корпус часов - и циферблат открывается, внутри лежат наушники. Конечно же, от этого немного „страдает“ размер часов. корпус циферблата довольно объемный, поэтому кому-то они могут показаться громоздкими. Но с точки зрения дизайна все отлично - минималистичный черный циферблат обтекаемой формы. Размеры часов - 47 × 47,5 х 14,99 мм, а без ремешка они весят 66,5 граммов.

Отдельно хочется отметить дизайн наушников, похожих на две пули. Визуально это очень приятно смотрится, да и сами наушники очень компактные, практически не торчат из ушей, один наушник весит всего 4 грамма. Единственное, если вы склонны быть неуклюжим, их легко выронить из рук, пытаясь вставить в уши.

Зато они идентичны друг-другу по форме, поэтому без разницы, в какое ухо их вставлять. Благодаря технотлогии Adaptive Identification, наушники сами поймут, в какое ухо их вставили - по движениям и наклонам головы. Вот это действительно удобно. Кроме того, наушники не обязательно подключать к тому же самому смартфону, что и часы, что тоже может пригодиться, если телефон сядет. Естественно, они подключаются и к ноутбуку, и к планшету.

Внутри же корпуса часов наушники крепятся на магнит. Там же они и заряжаются. Сами часы заряжаются от беспроводного зарядного-устройства - этакая „таблетка“ на шнуре, которая подключается либо к компьютеру, либо к розетке с помощью адаптера USB-C. Как и у большинства других часов Huawei, рамка их корпуса сделана из нержавеющей стали. В комплекте также прилагается ремешок из кожи и насадки для наушников разного размера (S/M/L).