100 рублей за доллар. Почему дешевеет российская валюта и что с этим делают власти?

Сейчас ситуация иная - экономика действительно растет. Орешкин в колонке ТАСС рисует крайне позитивную картину: „Главное изменение последнего года - увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров. Эти тренды активно поддерживаются правительством и региональными властями“.

Еще в начале года, когда экономический рост был достаточно шатким, власти, как писало агентство Bloomberg, оказывали давление на ЦБ с обратным посылом: они ждали, по данным журналистов, более оптимистичных прогнозов и более мягкой денежной политики.

В своей колонке чиновник пишет, что у ЦБ есть все инструменты, чтобы нормализовать ситуацию. „В интересах российской экономики - сильный рубль“, - уверяет чиновник.

Российские чиновники уже начинают искать виноватых в сложившейся ситуации. „Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции - мягкая денежно-кредитная политика“, - написал помощник президента Максим Орешкин в своей колонке, опубликованной на сайте госагентства ТАСС. Орешкина еще до войны СМИ называли фаворитом президента Владимира Путина. Сейчас он является одним из близких к нему экономистов.

Только с начала августа доллар и евро укрепились примерно на 10% к рублю. Но это долгосрочный тренд, и рубль по сути дешевеет с начала года: по сравнению с началом января доллар укрепился более чем на 40%, а евро - на примерно 45%. Агентство Блумберг называет рубль худшей валютой среди развивающихся стран.

Российские аналитики начали осторожно писать об историческом рекорде: „жесткий тренд ослабления нацвалюты, по сути, не прекращается вот уже 14 месяцев“. До этого падения валюты были резкими, но достаточно краткосрочными.

Рубль падает уже несколько месяцев подряд. В понедельник же он обновил очередную „психологическую отметку“: днем доллар стоил дороже 101 руб., а евро - дороже 111 руб.

Одной из причин этого стали активные бюджетные расходы - они, по мнению Орешкина, рисков для макроэкономической стабильности не несут. В ЦБ же уже начали говорить о рисках перегрева экономики - как раз из-за бюджетных расходов.

Да и экономисты говорят, что одной из причин падения рубля стала мягкость не только денежной, но и бюджетной политики - по сути, в экономике действительно слишком много рублей. Экономист Дмитрий Полевой добавляет, например, что и многие кредиты под низкие ставки выданы как раз из бюджета.

Рубль еще и не слишком востребован. На покрытие расходов на импорт нужна валюта. Многие компании и население все еще предпочитают хранить деньги также в валюте - таким образом они защищают накопления не только от колебаний рубля, но и от политических рисков. Аналитики частично связывали ослабление рубля в начале июля с последствиями мятежа Евгения Пригожина.

Еще один фактор - это экспортеры, которым разрешили удерживать свою выручку на зарубежных счетах. Аналитики указывают на то, что в рубли они эти деньги переводить не спешат.

И если рублей в экономике много, то валюты мало. Ее основной источник сейчас - это поступления от экспорта нефти и газа, которые серьезно упали.

Все это вместе - ограниченное предложение валюты, дешевые кредиты, большие расходы бюджета и низкий спрос на рубли - и формирует очень мягкие условия в экономике, из-за которых рубль и падает.

Пытается ли ЦБ помочь рублю?

На прошлой неделе Центральный банк сделал попытку поддержать рубль: регулятор заморозил до конца года покупку валюты по бюджетному правилу.

До этого ЦБ проводил на рынке два параллельных вида операций: он покупал или продавал валюту для Министерства финансов в рамках бюджетного правила, а также в рамках инвестиций Фонда национального благосостояния.

Второй тип покупок появился в середине июля - как раз в очередной период быстрого падения рубля. В день ЦБ по этому типу операций продает валюты на 2,3 млрд рублей. И это как раз небольшой фактор поддержки рубля.