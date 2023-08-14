Пули попали в окна домов: в Нарве мужчина устроил стрельбу на улице

Пули попали в окна квартирного дома. Когда на место прибыть патруль, мужчина в обеих руках держал огнестрельное оружие и отказался подчиниться распоряжениям полиции. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая могла привести к тому, что мужчина мог нанести ущерб себе или окружающим, полиция применила электрошокер. Врачи убедились, что здоровью мужчины ничего не угрожает, после чего он был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.