Пули попали в окна домов: в Нарве мужчина устроил стрельбу на улице(7)
Поздно вечером 13 августа полиция получила вызов на улицу Харидусе в Нарве, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
Пули попали в окна квартирного дома. Когда на место прибыть патруль, мужчина в обеих руках держал огнестрельное оружие и отказался подчиниться распоряжениям полиции. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая могла привести к тому, что мужчина мог нанести ущерб себе или окружающим, полиция применила электрошокер. Врачи убедились, что здоровью мужчины ничего не угрожает, после чего он был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.
В пресс-службе полиции подтвердили инцидент, сейчас делом занимается прокуратура.
Очевидец запечатлел задержание на камеру телефона. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.