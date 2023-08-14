Новости Ида-Вирумаа
14.08.2023, 17:00

Пули попали в окна домов: в Нарве мужчина устроил стрельбу на улице

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Стрелок в Нарве
Стрелок в Нарве
ФОТО: Erakogu

Поздно вечером 13 августа полиция получила вызов на улицу Харидусе в Нарве, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Пули попали в окна квартирного дома. Когда на место прибыть патруль, мужчина в обеих руках держал огнестрельное оружие и отказался подчиниться распоряжениям полиции. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая могла привести к тому, что мужчина мог нанести ущерб себе или окружающим, полиция применила электрошокер. Врачи убедились, что здоровью мужчины ничего не угрожает, после чего он был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.

В пресс-службе полиции подтвердили инцидент, сейчас делом занимается прокуратура.

Очевидец запечатлел задержание на камеру телефона. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.

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