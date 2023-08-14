„Не думайте, что ваши дома уцелеют“. Что будет с городами и селами на юге Украины после войны

Множество историй о протестах в небольших городках Запорожской области заслонило собой гражданское сопротивление большого и заметного Херсона, где украинские флаги висели до мая, до лета полноценно работала местная мэрия, все коммунальные службы и украинская банковская система. Однако за этими множественными украинскими историями теряется общая картина беспомощности российской армии — у нее просто не оказалось сил и средств, чтобы контролировать такое большое пространство на юге Украины. Не хватало не только боевых подразделений для контроля территорий — отсутствовали планы на случай затяжной оккупации, кадры для оккупационных администраций, карательных органов, социальных служб, новых, уже „российских“, школ…

Сегодня, после почти полутора лет оккупации большинство руководителей городов находится на подконтрольной Украине территории. Городские советы разделились — часть депутатов смогли перебраться на свободную Украину, часть выехала в Европу, часть осталась при своих домах. При этом, в оккупированных городах и селах, военные администрации в лице избранных мэров сохраняют украинскую власть. Военные администрации содержат также украинские школы, в которых дистанционно учатся разбросанные по свету и оставшиеся в оккупации ученики, платят заработные платы в гривне оставшимся в оккупации специалистам — врачам, медицинским сестрам, работникам коммунальной сферы.

Приморская часть Запорожской области была захвачена российской армией очень быстро, часто на второй-третий день вторжения, на месте к тому моменту остались все — от сотрудников налоговой службы и полиции до городских депутатов и мэров. Работать с российскими оккупантами в итоге стали чуть больше трети государственных служащих.

Люди юга Украины склонны воспринимать оккупацию как временный процесс, который неизбежно закончится. А значит, уже сейчас следует планировать хотя бы какое-то подобие нормальной жизни, которая будет продолжаться на этой густо заминированной и изуродованной территории. Корреспондент „Спектра“ собрал информацию с мест и поговорил с главами нескольких небольших городов Приазовья, чтобы понять: что сейчас происходит пока еще в тылу российской армии и в каком состоянии этот край может достаться Украине.

Кроме того, мэр территориальной громады села Софиевка Запорожской области Станислав Захаревич рассказал „Спектру“, что прошлой зимой оккупационные власти на его территории разрешили всем желающим рубить на дрова ветрозащитные лесополосы между полями (которые и так вырубались российскими военными для строительства оборонительных сооружений). Мало того, новая оккупационная администрация разрешила сжигать поля после сбора урожая, хотя в этих местах всегда боролись с экологически вредной практикой поджога сухих полей. Иными словами, разрушаются основы экономического уклада степных районов Украины. Коллаборанты тайно жалуются соседям, что россия не будто бы готовятся полностью разрушить всю инфраструктуру в случае вынужденного отступления с территорий. Так это или нет, но пока для всех местных очевидно, что русские в Запорожской области уничтожают все, до чего могут дотянуться.

Наиболее сильным сигналом о намерениях оккупантов стал взрыв в Херсонской области насосов Каховского водовода, которые гнали воду в сторону Запорожской области — уже захваченных полей вокруг Бердянска, Приморского, Мелитополя. То есть еще весной 2022 года, более чем за год до взрыва Каховской ГЭС, оккупанты отключили подачу воды из Днепра по еще советским ирригационным системам. Бетонные оросительные каналы не выживают без увлажнения, они трескаются от жары, один сезон без воды под палящим солнцем выводит всю систему полива из строя. Фермеры Приазовья провели без воды из Днепра уже два летних сезона.

В результате населенные пункты юга Украины долго не могли взять под административный контроль: все силы были брошены на Мариуполь, а на блокпостах месяцами стояли одни лишь вооруженные группы мобилизованных в „ЛДНР“ — без связи, без четких инструкций и понимания задач. Бросаются в глаза и „технологические решения“ российской армии: так, например, в сельской местности того же Бериславского района Херсонской области с марта по октябрь 2022 года были просто отключены электричество и мобильная связь, а населению запрещено передвигаться между селами и покидать территорию. Информационный вакуум и стрельба на дорогах якобы помогали „стабилизировать территорию“ и держать под относительным контролем сопротивление.

Станислав Захаревич, молодой мэр Софиевской громады, находился в оккупации три с половиной месяца. Из них один месяц он провел „на яме“ (то есть в тюрьме) у россиян. „Меня забирал в плен начальник уголовного розыска МГБ ДНР Андрей Горбунов, — рассказывает Станислав. — Меня держали в заключении в 57-й колонии города Бердянска, там несколько корпусов. Один раз они меня заставили пройти в корпус, который, видимо, раньше был административным: здание с очень хорошим ремонтом. Колонию контролировала часть Росгвардии в 150 человек, но конкретно в этом корпусе никто из них не жил. И когда меня завели в здание, я увидел, что там все разбито —побиты зеркала, перевернуты шкафы, вырваны унитазы… Один унитаз, извините, был полностью засранный и забитый еще чем-то сверху. Я не стал, конечно, задавать им вопросы, но они там находились с четвертого дня оккупации, и этот чудесный корпус они не использовали, а при этом просто тупо его уничтожили! Я просто не понимал — для чего?! Даже этот унитаз, сохранившийся никто даже не пробовал привести в нормальный вид“

„Мне [на допросах] говорили про денацификацию и демилитаризацию, про Зеленского, про то, что им все дозволено и они выполнят любой приказ, — рассказывает „Спектру“ мэр городка Молочаевск Ирина Липка. — Я говорила с ними очень много, в разных форматах, меня склоняли к сотрудничеству очень упорно, я еще и 24 суток там в заключении просидела… У них в крови ненависть к нам, они будут добиваться своих целей любыми способами, а если не получится, то, знаете, как говорят: „Что не съем, то понадкусываю“. Они испортят все, до чего дотянутся — мы это уже видели в Херсоне, где была расстреляна даже невоенная техника. Наш Молочаевск находится на пути от Токмака к Мелитополю, и они там всем говорят сейчас: „Когда будем отходить, все уничтожим! Вы не думайте, что ваши дома уцелеют!“.