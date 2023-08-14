Министерство культуры ЭР: наша страна не хочет видеть здесь российских спортсменов

В этом году Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение разрешить спортсменам из России и Беларуси вернуться на арену, но для сохранения права на организацию этапа КМ по фехтованию спортсмены двух стран-агрессоров должны получить разрешение на выступление. „Наш посыл спортивным организациям не изменился с февраля прошлого года — наша страна не хочет видеть здесь спортсменов из России или Беларуси“, — подтвердил Клаан.