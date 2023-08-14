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14.08.2023, 17:43

Министерство культуры ЭР: наша страна не хочет видеть здесь российских спортсменов

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Маргус Клаан
Маргус Клаан
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

По словам главы спортивного отдела Министерства культуры Маргуса Клаана, позиция Эстонии в отношении допуска в страну российских спортсменов не изменилась.

В этом году Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение разрешить спортсменам из России и Беларуси вернуться на арену, но для сохранения права на организацию этапа КМ по фехтованию спортсмены двух стран-агрессоров должны получить разрешение на выступление. „Наш посыл спортивным организациям не изменился с февраля прошлого года — наша страна не хочет видеть здесь спортсменов из России или Беларуси“, — подтвердил Клаан.

Таким образом, Tallinna Mõõk по всем предположениям в этом году потеряет статус этапа КМ. „Ассоциация фехтовальщиков приняла во внимание нашу точку зрения и связалась с международной ассоциацией. Решение о том, разрешить ли проведение соревнований серии КМ в Таллинне, было принято FIE“, — продолжил он.

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