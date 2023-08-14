За рубежом
14.08.2023, 16:20

Украинская таможня задержала гражданина Эстонии, который пытался контрабандой вывезти старинные монеты

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Гражданин Эстонии незаконно пытался вывезти из Украины в Польшу почти 400 старинных монет
Гражданин Эстонии незаконно пытался вывезти из Украины в Польшу почти 400 старинных монет
ФОТО: Facebook: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

На украинско-польской границе таможенные службы задержали гражданина Эстонии, пытавшегося незаконно вывезти старинные монеты на сумму свыше 12 000 евро.

Всего у 38-летнего гражданина Эстонии изъяли 372 старинные монеты. Их нашли среди личных вещей в автомобиле марки „Dodge“. Машину отправили на дополнительную проверку.

В пресс-службе управления Службы безопасности Украины во Львовской области сообщили, что примерная стоимость монет оценивается в более чем 500 тыс. грн.

Также было открыто уголовное производство по статье 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда - прим. ред.).

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