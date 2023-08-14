„Кошка тоже будет драться за своего котенка“. Почему маньякам помогают их родственники

Как писали в местных СМИ, Екатерина сообщила следствию, что когда Ческидов уходил из дома, то пристегивал ее к балке (по другим данным, к батарее) и заклеивал скотчем рот. В последнее время, по ее словам, мужчина злоупотреблял алкоголем. Екатерина также рассказывает, что была не единственной пленницей Ческидова — в сарае на территории дома он держал другую девушку, которую в результате возникшей ссоры убил, ударив ножом в голову. Во дворе дома Ческидовых действительно обнаружили останки еще одной девушки. По версии следствия, уралец убил ее в 2011 году.

Все эти годы Ческидов держал Екатерину взаперти в своей комнате, регулярно избивал и насиловал, а из комнаты выпускал только для работы по дому, пределов которого она не покидала никогда, рассказала девушка следователям. По данным РИА Новости, в самом доме при обыске нашли порнографию, фаллоимитаторы, „приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии“ и деревянный намордник.

Как пишут местные СМИ, Екатерина с сестрой родились в неблагополучной семье и выросли в детском доме. Когда Ческидов после знакомства предложил Екатерине поехать выпить к нему в гости, она согласилась. В „гостях“ она провела 14 лет — и сбежала, когда у Ческидова на фоне употребления спиртного обострилось психическое расстройство (какое именно, неизвестно), его госпитализировали, и он не закрыл дверь на замок.

Покинуть этот деревянный дом со ставнями нежного голубого цвета, окруженный синим забором, Екатерина (ее фамилия в СМИ не называется) смогла только 30 июля этого года. Она разыскала свою сестру, а затем обратилась в полицию. По ее словам, она познакомилась с Владимиром Ческидовым в 2009 году на железнодорожном вокзале в Челябинске — ей тогда было 19, ему 37.

Так про 72-летнюю Валентину Ческидову, жительницу челябинского поселка Смолино, рассказывает ее соседка. Сына женщины, 51-летнего Владимира Ческидова, в начале августа арестовал суд в Челябинске, после того как стало известно, что он 14 лет назад похитил девушку и на протяжении этого времени удерживал ее у себя дома. Вместе с ним в доме проживала его мать.

— Я ей задавала вопрос: „Почему у тебя дома всегда завешаны шторки прям наглухо?“ А она отвечала: „У меня сын, у него глаза больные“.

От просьб Надежды Ивановны познакомить ее с девушкой Владимира Валентина отнекивалась и всегда выгоняла сына из гостиной, когда подруга приходила на чай, вспоминает она. Кроме того, по словам собеседницы КП, Ческидова всегда подолгу не открывала дверь: „По 10 минут ее не было, все тапочки надевает. Я ей говорю: ты что там, шубу что ли надеваешь?“. По словам Надежды Ивановны, раньше с ними жил и Николай Ческидов — муж Валентины и отец Владимира. Он умер пять лет назад от инсульта, и он тоже все знал о Екатерине, уверена собеседница КП.

Соседка Надежда Ивановна рассказала „Комсомольской правде“, что общалась с Ческидовой около десяти лет — по ее словам, женщины дружили и иногда ходили друг к другу пить чай. Как утверждает Надежда Ивановна, она единственная, кто был у Ческидовых дома, но даже она никогда не видела Екатерину, хоть и знала о ее существовании — Валентина рассказывала ей, что у сына есть девушка.

Действительно ли Валентина Ческидова считала, что Екатерина живет с ее сыном по своей воле и может в любой момент уйти, неизвестно, но, судя по всему, женщина понимала, что посторонним людям девушку лучше не показывать. Все соседи Ческидовых, с которыми смогли поговорить приехавшие в Смолино журналисты, сказали, что Екатерину никогда не видели.

„Они жила у нас по своей воле, у нас все двери были открыты“, — говорила о сбежавшей девушке Ческидова журналистам в зале суда. „Она жила как королева. Пристроилась к моему сыну, не работала, ничего не делала“, — продолжила рассказывать женщина, садясь в машину после судебного заседания. Следствие просило суд арестовать женщину, но судья не стал этого делать и освободил ее из-под стражи в зале суда.

Валентину Ческидову, маленькую женщину в очках, тоже обвинили в похищении человека. На заседании по избранию меры пресечения, стоя в клетке для подсудимых в черном платье с белым узором, она держалась бойко, вину не признавала и продолжала настаивать на невиновности своего сына, которого в прессе уже нарекли „челябинским маньяком“.

Ческидову в итоге предъявили обвинение в похищении человека, убийстве и изнасилованиях. Он признался во всем, кроме последнего — по его словам, девушку он не насиловал, а все было „по любви“. Когда судья зачитывала решение об аресте, Ческидов, хмурый мужчина с осунувшимся лицом и тяжелыми бровями, расплакался.

Ческидова постоянно оберегала сына, вспоминает соседка. Когда тот был ребенком, мать не выпускала его играть с другими смолинскими детьми. Он учился в местной школе и до пятого класса, по ее словам, „вроде был нормальный“: „Наверное, болезнь не проявлялась в острой форме тогда, лишь в подростковом возрасте она стала проявляться“. В СМИ публикуют разные данные о том, сколько классов проучился Владимир: то ли его выгнали из школы после восьмого класса за чрезмерную агрессивность, то ли он смог окончить 10-й класс.

По словам Надежды Ивановны, Владимир тоже был странным, часто по кругу повторял одно и то же. „Но при этом всегда здоровался, говорил: „Здравствуйте, тетя Надя“», — вспоминает она. Другая соседка Владимира не видела вообще, а Ческидова на ее вопросы отвечала, что сын постоянно в командировках.

Что сын Ческидовой не работает, соседка не знала. Валентина не особо распространялась о нем, и в целом вела себя отстраненно, чтобы „не было лишних вопросов“: „Как человек она немного странноватый. Были моменты, когда она уходила от ответов и старалась замять разговор, если ей задавали неудобные вопросы“.

За едой Ческидова ездила в место, куда из других магазинов свозили продукты с истекающим сроком годности и продавали их там по дешевке. Раньше она работала фельдшером акушерского отделения, но в последнее время жила на пенсию. Уже после ареста сына она призналась „Комсомольской правде“, что „жила в нищете, на пенсию 13,5 тысячи рублей, последнее отдавала“.

По словам соседки, Ческидова всегда хорошо и со вкусом одевалась: „Сидит такая в шляпке, я ей говорю: „Ты куда такая нарядная?“. На концерт в челябинскую филармонию“. Она вспоминает, что часто видела Ческидову с сумкой на колесах. „Все время с тележкой. Я ей говорю: „А куда это ты все время с тележкой?“. За продуктами“, — вспоминает соседка.

Сама Валентина Ческидова жила в Смолино давно, но мало с кем общалась, рассказала журналистам другая ее соседка: „Мы общались только чисто случайно, увидимся — остановимся, поговорим“. Она вспоминает, что Ческидовой практически никогда не было дома, она постоянно уезжала на какие-то встречи или концерты — „с утра уже на остановке“.

У Валентины Ческидовой, возможно, тоже есть психические отклонения, проблемы с эмпатией и с установлением нормальных отношений с людьми, но адаптивных способностей у нее больше, чем у сына, и в целом она „посохраннее“, поэтому она чаще показывается в социуме, считает психолог. По ее мнению, из рассказов свидетелей следует, что Ческидова, выходя на люди, пыталась сделать из себя некую „витрину“, лучшую версию себя и своей семьи.

Соседи описывают Владимира Ческидова как нелюдимого с детства человека. У него, очевидно, есть психические нарушения и проблемы с социальной коммуникацией, выстраиванием и поддержанием нормальных отношений с людьми. Не ясно только, насколько глубоки эти проблемы, и каков именно диагноз, говорит Смоленская: „Но безусловно семья, в которой он вырос, во многом сделала его таким“. Возможно, у Ческидова были какие-то врожденные психические особенности, но семейная система, в которой он жил, и ее закрытость могли способствовать формированию патологической личности, объясняет она.

„Очень характерная особенность таких семей с маньяками — они живут как бы в своем мире. Никто из соседей туда не приходит, а если приходит, то глубоко в дом не заходит. Они закрыты, и никто не знает, как они живут, — объясняет она Би-би-си. — В таких условиях, естественно, понятия о норме стираются. Члены таких семей в некотором смысле сами изобретают, что есть норма, а потом, если происходит что-то криминального характера, то это долго не опознается, как что-то ненормальное“.

В историях, когда женщины начинают помогать своим мужьям и сыновьям совершать зверства или как минимум покрывать их, как, вероятно, было в семье Ческидовых, есть общий знаменатель — в таких случаях речь обычно идет об очень закрытых семейных системах, говорит клинический психолог со специализацией в криминальной психологии Евгения Смоленская. Причем в таких семьях не обязательно может быть два человека — в семье Ческидовых, например, долгое время жил и отец, напоминает она.

„Она его прятала, она же доктор, она же знает. Видимо, какие-то лекарства ему доставала, ограничивала его в общении с другими детьми, чтобы он не проговорился. Единственный сын, любая мать будет своего ребенка оберегать и защищать до последнего вздоха. Это природа. Кошка тоже будет драться за своего котенка“, — заключает соседка.

„Она изобретает в своей голове картинку, и потом рассказывает людям только ту часть, что ей нравится: у сына есть девушка. Она, по сути, ходит и говорит окружающим: „У нас все хорошо, мой сын очень хороший“. Все остальное для нее не актуально. Страдания человека она не понимает. Если бы она понимала, у нее и сын, наверное, такой не вырос бы“, — считает психолог.

У таких людей могут быть большие проблемы как с осознанием себя, так и с понимаем чувств и интересов других. Им может быть сложно, а иногда и практически невозможно быть обычными людьми, которые могут находиться с кем-то в теплых длительных отношениях, делиться личным, продолжает Смоленская: „То, что у людей называется дружбой, близостью, таким людям это не удается“.

У Владимира Ческидова, хоть он в силу своих особенностей не мог построить нормальную жизнь в социуме, сохранялись обычные человеческие потребности — быть любимым, нужным и замеченным, но реализовать он их не мог, рассуждает психолог: „И у него появились извращенные способы строить отношения — привязать женщину и организовать с ней какой-то контакт“.

Валентина Ческидова действительно могла искренне верить в придуманную ею версию того, что происходит в ее семье, и рассказывать ее другим людям без какого-либо внутреннего конфликта. „Возможно, она испытывала какую-то тревогу и понимала, что происходит что-то ненормальное, — продолжает Смоленская, — Но что с этим делать, по-прежнему неизвестно. Пойти и пересмотреть всю свою систему координат, да еще и сына полиции сдать?“.

Вероятно, Ческидова могла предположить, как окружающие отреагируют на то, что девушка сына живет у него на привязи, поэтому не знакомила ее ни с кем и не говорила людям каких-то вещей, говорит психолог: „Но у меня сложилось впечатление, что она сама для себя придумала картинку, что девочка довольна, что девочке даже повезло, потому что она из неблагополучной семьи и они ее типа подобрали. Что сын — хороший человек, что она сама никуда не хочет выходить“.