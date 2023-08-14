На жокея внезапно напала птица ржанка: ему было не до смеха

История, прилетевшая из Австралии, подтверждает это в очередной раз, пишет Sport24.

Опасный курьез случился в городе Бендиго, штат Виктория. Главный герой — жокей Джей Макнил, один из известнейших в Австралии. Он выигрывал Кубок Мельбурна в 2020 году.

Так вот, Макнил прогуливался по трассе проведения соревнований, чтобы проверить состояние грунта перед началом гонки. Это обычная процедура, которая не привлекает особого внимания зрителей. Макнил же заставил всех следить именно за ней.

В какой-то момент прогулки на австралийца начала охоту птица — ржанка. Обычно она питается насекомыми, моллюсками, а также редко ягодами и семенами, но тут она выбрала жокея.

Ржанка заставила Макнила пробежаться перед турниром. Она нападала на него несколько раз. Джей хоть и улыбался, но внутри ему было не до веселья. Ситуация выглядела реально опасной, потому что птица намеренно охотилась за ним.

„У меня был небольшой опыт перед первой гонкой, когда на меня напали несколько птиц, и я споткнулся.

Я чувствовал все участки трассы, пока катался по земле. Я был напуган.

Хуже всего то, что, когда я вышел прогуляться по трассе, назад возвращалось полдюжины жокеев, ни один из них не предупредил меня, что ржанки нападают на людей на трассе“, — цитирует Макнила Racing.com.

Кажется, теперь жокей и все его коллеги будут осторожнее во время процедуры проверки трассы.

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