Премьер-министр Латвии уходит в отставку

„Для развития государству необходимо сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения“, — заявил политик.

Кариньш сообщил СМИ, что в четверг подаст президенту прошение об отставке правительства. Он также призвал „Новое Единство“ выдвинуть другого кандидата на пост премьер-министра.

Неофициально прозвучало, что следующим премьер-министром может стать нынешний министр благосостояния Эвика Силиня (“Новое Единство“). Однако на пресс-конференции она не прокомментировала информацию о том, что может занять эту должность. Силиня подчеркнула, что „Новое Единство“ еще не провело процедуры по отбору кандидата на пост премьера, но в эту среду, 16 августа, планируется заседание политической силы, на которой будет принято решение о следующем главе правительства.

На просьбу прокомментировать неофициально прозвучавшую информацию о том, что Кариньш в следующем правительстве может занять пост министра иностранных дел, премьер отметил, что его прямая работа в ближайшем будущем будет заключаться в поддержке кандидата от „Нового Единства“ на пост премьер-министра. Также политик пообещал сделать все возможное, чтобы кандидат на должность премьера сформировал дееспособный Кабинет министров.

Кроме того, как заявил премьер, после длительных переговоров ясно, что „Объединенный список“ и Национальное объединение делают все, чтобы тормозить любые попытки сделать работу правительства более динамичной. Если нельзя найти динамику в этом правительстве, необходимо сформировать новое правительство, подчеркнул политик.

Кариньш поблагодарил всех министров за проделанную работу, а избирателей за доверие.

Правда, действующий Кабинет министров продолжит свою работу до тех пор, пока не будет сформировано и утверждено новое правительство.

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