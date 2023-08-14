Правда ли, что Дин Норрис рекомендовал Зеленскому лечиться от наркозависимости?
В Сети появился очередной ролик, в котором иностранная знаменитость якобы советует президенту Украины пройти реабилитацию в клинике — на этот раз это звезда сериала „Во все тяжкие“. Мы снова проверили, не фейк ли это.
Видео разошлось по Рунету в начале августа 2023 года. На нём Норрис, сыгравший в сериале „Во все тяжкие“ роль агента Управления по борьбе с наркотиками Хэнка Шрейдера, якобы обращается к Владимиру Зеленскому и просит того отправиться в рехаб на лечение. В некоторых виральных публикациях напомнили, что с подобными посланиями уже якобы выступали актёр Элайджа Вуд и боксёр Майк Тайсон. „Голливудский флешмоб „в поддержку“ Зеленского продолжается“, — шутят авторы некоторых постов.
Посты про обращение Норриса размещены в Telegram-каналах „Прямой эфир» (691 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава» (209 000), „Путин в Telegram» (191 000), „Небожена» (163 000), Voblya (153 000), „Пуля» (148 000), „Первый народный» (147 000), „Осташко! Важное» (111 000), „ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 🅉» (91 000), „Яков Кедми» (80 000), „Гаспарян» (64 000), TG Team Russia (50 000) и „Кучера» (32 000). Новость не обошла стороной и российские СМИ, среди которых „Царьград», „Пятый канал», „Москва 24», „Радио Sputnik», News.ru, „Блокнот Россия» и „Украина.ру». Также ролик встречается во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), Twitter и на YouTube.
Видео: соцсети
„Проверено“ уже разбирало упомянутые выше обращения, якобы выпущенные Элайджей Вудом и Майком Тайсоном. В случае со звездой „Властелина колец“ актёр, как утверждалось, выложил ролик у себя в инстаграме*, после чего его профиль заблокировали, и об этом написал таблоид TMZ. С боксёром ситуация была немного иной: о его обращении в своём видеорепортаже будто бы упомянуло агентство Reuters. В наших разборах мы пришли к выводу, что оба сообщения — это дезинформация: Вуд и Тайсон не обращались к Зеленскому, об этом не писали иностранные издания, а подделки были созданы с помощью реальных видео, полученных через Cameo — сервис заказа персонализированных роликов от звёзд.
Что касается видео Норриса, то в Сети распространяют несколько версий записи разной продолжительности. Наиболее ранняя публикация из тех, что мы смогли отследить, появилась в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (136 000 просмотров) 2 августа 2023 года в 10:21 по московскому времени. „Проверено“ ловило этот канал на распространении фейков уже несколько десятков раз.
Полный ролик представляет собой видео якобы агентства AFP, в котором будто бы показали сториз из инстаграма Норриса. Актёр произносит такую мотивационную речь:
Привет, Владимир. Как дела, приятель? Это Дин Норрис. Слушай, говорят, что в этом году у тебя были трудности, из-за чего в итоге ты пристрастился к алкоголю и наркотикам. Блин, в этом правда легко увязнуть. Я знаю: у меня есть много друзей, прошедших через подобное. Да и у меня самого были некоторые трудности, когда я был моложе. Мужик, я хочу тебе кое-что сказать. Ты можешь слезть с этого. Точно можешь. Тебе нужно лечь в рехаб (в этот момент появляется надпись со ссылкой на медицинский центр „Бетти Форд“, он же упоминался в фейковом видео Вуда. — Прим. ред.). Главное, что тебе нужно понять: ты такой не один. Мужик, такое случается со многими людьми. И хорошая новость в том, что многие люди бросают это дело. Рехабы работают, мужик. Я знаю, это тяжело. Не знаю, через какие трудности ты проходишь, но я уверен, что и они тяжёлые. Но алкоголь и наркотики сделают только хуже. Так что от всего сердца прошу: пойди в рехаб и постарайся привести свою жизнь в порядок. Хорошо, мужик? Это важно. Жизнь пролетает очень быстро — не стоит тратить годы впустую. Я знаю, у тебя получится. Моя друзья смогли, я смог. Давай, оставь это позади, и тебе будет гораздо лучше. Окажи мне, себе, своим друзьям и семье одну услугу: сделай этот шаг, хорошо? Главное — начать, как говорится, и не останавливаться, так что просто сделай это, приятель. Желаю тебе всего лучшего. Посылаю лучи поддержки. Держись! Пока.
Как и в случае с Вудом, Норрис ни разу не упоминает ни фамилию Владимира, к которому обращается, ни Украину, хотя в сториз тегнут аккаунт украинского президента. Более того, сам актёр говорит, что не знает, через какие трудности проходит упоминаемый им человек. При этом, если загуглить „Dean Norris Zelenskyy», можно убедиться, что артист неоднократно писал про украинского президента в своих соцсетях. Например, вот его пост от 27 февраля 2022 года: „Рад, что сюда ещё не пришли тролли, которые советуют Зеленскому „заниматься актёрством“. Зеленский крутой“. А 10 марта того же года с подписью „Это правда“ Норрис репостнул твит такого содержания: „Утренняя рутина: 1. Подъём. 2. Проверить, как там Зеленский. 3. Кофе“. После такого трудно представить, что актёр не знает, с чем сталкивается украинский президент.
А вот чего нет в выдаче Google по тому же запросу, так это каких-либо упоминаний обращения Норриса к Зеленскому в международной прессе. Кроме того, подобного видео нет на официальных медиаресурсах AFP, среди которых YouTube, Facebook*, Instagram и Twitter, а также в других соцсетях актёра в Twitter и TikTok (сториз скрывается в профиле Instagram через 24 часа, и в хайлайтах её тоже нет). В Сети разошлась единственная запись сториз — и это при полуторамиллионной аудитории Норриса. Это позволяет утверждать, что актёр никогда не выкладывал такой ролик у себя в соцсетях, а сториз была сфабрикована.
В некоторых постах, как, например, в Telegram-канале „Пул N3» (65 000 просмотров), видео Норриса назвали дипфейком, однако „Проверено“ уверено, что ролик снова подлинный. На странице актёра на сайте Cameo опубликовано множество видео с отзывами, и можно убедиться, что часть обращений он снимал на фоне того же интерьера, что виден на вирусной записи. Также „Проверено“ направило запрос в пресс-службу студии актёрского мастерства N-Pac (Norris Performing Arts Center), которой владеет Дин Норрис и управляет его жена Бриджет. Мы спросили, имел ли актёр в виду Зеленского, когда записывал свой ролик, и получили следующий ответ: „Это полный фейк, Дин никогда не говорил ничего [такого] о президенте Зеленском ни в социальных сетях, ни на Cameo“.
Таким образом, фейковое обращение Норриса — это комбинация методов, уже использованных в двух предыдущих подделках: фальшивая сториз (как в случае с Вудом) и сфабрикованный ролик иностранного информагентства (как было с Тайсоном). Любопытно, что если авторы фальшивки заказывали обращение Норриса после 1 июля, то видео обошлось им в $199, поскольку тогда актёр объявил о летней скидке (ранее он брал $399). Это дешевле подделки с Вудом, но дороже видео с Тайсоном, которое обошлось бесплатно.
Итог: Фейк