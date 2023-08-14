Правда ли, что Дин Норрис рекомендовал Зеленскому лечиться от наркозависимости?

Привет, Владимир. Как дела, приятель? Это Дин Норрис. Слушай, говорят, что в этом году у тебя были трудности, из-за чего в итоге ты пристрастился к алкоголю и наркотикам. Блин, в этом правда легко увязнуть. Я знаю: у меня есть много друзей, прошедших через подобное. Да и у меня самого были некоторые трудности, когда я был моложе. Мужик, я хочу тебе кое-что сказать. Ты можешь слезть с этого. Точно можешь. Тебе нужно лечь в рехаб (в этот момент появляется надпись со ссылкой на медицинский центр „Бетти Форд“, он же упоминался в фейковом видео Вуда. — Прим. ред.). Главное, что тебе нужно понять: ты такой не один. Мужик, такое случается со многими людьми. И хорошая новость в том, что многие люди бросают это дело. Рехабы работают, мужик. Я знаю, это тяжело. Не знаю, через какие трудности ты проходишь, но я уверен, что и они тяжёлые. Но алкоголь и наркотики сделают только хуже. Так что от всего сердца прошу: пойди в рехаб и постарайся привести свою жизнь в порядок. Хорошо, мужик? Это важно. Жизнь пролетает очень быстро — не стоит тратить годы впустую. Я знаю, у тебя получится. Моя друзья смогли, я смог. Давай, оставь это позади, и тебе будет гораздо лучше. Окажи мне, себе, своим друзьям и семье одну услугу: сделай этот шаг, хорошо? Главное — начать, как говорится, и не останавливаться, так что просто сделай это, приятель. Желаю тебе всего лучшего. Посылаю лучи поддержки. Держись! Пока.