Зеленский назвал „красноречивое задымление на Крымском мосту“ ответом Украины на преступления России

„Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа“, — заявил Зеленский.

Минобороны РФ заявило, что днем 12 августа российские силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Во время атаки российские спецслужбы поставили на Крымском мосту дымовую завесу, очевидцы сняли на видео густой дым в районе моста, пишет Медуза.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. Из-за последней атаки по мосту организовали движение только по одной полосе в реверсивном режиме.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские спецслужбы „принимали участие“ в обоих взрывах на Крымском мосту.

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