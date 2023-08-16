Где находятся ценные охраняемые территории Таллинна, кто там живет и как мы можем способствовать их сохранению?
„Охраняемые территории – это места обитания нескольких исчезающих видов, но важно также, чтобы большие зеленые зоны в городской среде приносили людям естественные блага: снижали шум и проблемы с осадками, делали городской воздух более прохладным в жаркую погоду и очищали его. На природных тропах на свежем воздухе также хорошо отдыхать и заниматься спортом“, – говорит ведущий специалист по охране природы Меэлис Уустал. Но где находятся эти ценные охраняемые территории Таллинна, кто там живет и как мы можем способствовать их сохранению?
Среди находящихся в Таллинне охранных зон наиболее известны ландшафтный заповедник Аэгна, ландшафтный заповедник Нымме-Мустамяэ и ландшафтный заповедник долины реки Пирита. Это одни из старейших охраняемых территорий, образованных десятилетия назад.
Крупнейшие зеленые зоны Таллинна
Меэлис Уустал говорит, что в ландшафтном заповеднике долины реки Пирита охраняются ценные ландшафты и растительные сообщества, а также рыбы и беспозвоночные, обитающие в реке Пирита: „Например, в ландшафтном заповеднике долины реки Пирита водятся лещ и щиповка, славная маленькая рыбка, которой нужна более чистая вода – река Пирита ей подходит. Большие площади ландшафтно-охранной зоны долины реки Пирита также включены в общеевропейскую сеть охраняемых территорий Natura 2000, в рамках которой охраняются, в первую очередь, ценные луговые сообщества вдоль реки. И, конечно же, наслаждаться прибрежной природой могут люди“.
Чем-то похож и ландшафтный заповедник Нымме-Мустамяэ, который тоже довольно большой и охватывает районы, где проживает много жителей Таллинна. Уусталу рад, что люди очень хорошо приняли это место для проведения досуга. Туда можно пойти расслабиться, насладиться пением птиц, заняться спортом: „Рощи Нымме-Мустамяэ предоставляют людям все необходимые услуги экосистемы. Есть там и несколько охраняемых видов. Недавние исследования показали, что в лесах Нымме-Мустамяэ представлены оба наших вида зайцев – заяц-русак и заяц-беляк. Заяц-беляк гораздо более скрытен, его обычно замечают только в зимнее время, по следам. А еще на склоне Нымме-Мустамяэ прижилась лесная мышовка – такой крошечный персонаж вроде мыши“.
В Пыхья-Таллинне находится заповедник Пальяссааре, известный птичий рай. Уустал говорит, что это действительно самое увлекательное место для наблюдения за птицами в Таллинне и окрестностях, где гнездится множество разных птиц и еще больше мигрирует: „На сегодняшний день там зарегистрировано около двухсот сорока различных видов птиц. И почти каждый год также встречается новый вид“.
Если повезет, можно даже заметить притаившегося там шакала.
Ландшафт Пальяссааре значительно отличается от остального таллиннского пейзажа: здесь можно выйти к морю, есть большие тростниковые поля и прибрежные луга, которые восстанавливают горные коровы, есть интересные лесные и луговые зоны. „В общем, очень увлекательное место для прогулок. Если повезет, можно даже заметить притаившегося там шакала, туда же перебрался барсук. Заповедник Пальяссааре обладает поистине удивительным богатством видов“.
На болоте со своими
В дополнение к национальным охраняемым территориям, расположенным в Таллинне, можно выделить и местные охраняемые территории, например, охраняемый лесной район Харку, охраняемый массив Мериметса и охраняемый район болота Пяэскюла, где под защитой находятся различные лесные и болотные сообщества, а также сообщества сухих лугов: „Это довольно уникальное место, потому что из центра Таллинна короткая дорога ведет к болоту. В ближайшие годы мы намерены восстановить растительные сообщества на той части болота Пяэскюла, которая остается на территории Таллинна, чтобы там могли продолжать изобиловать характерные для болот виды растений и животных“.
Это большое лесное сообщество, где растут сосны старше ста лет.
Охраняемая территория леса Харку – тоже увлекательное место, где есть как старые болотные сообщества, так и лесные сообщества с очень разными видами, а также известное многим местным жителям озеро, которому всего несколько месяцев назад Таллиннская комиссия по наименованиям дала официальное название. „Кроме людей, которые там зимой катаются на коньках, а летом купаются, Рынгасъярве любят, например, жабы – они там с удовольствием мечут икру“, – делится Уустал.
Заповедник Мериметса также является очень важной зеленой зоной Пыхья-Таллинна. Это большое лесное сообщество, где растут сосны старше ста лет. Между соснами расположены сухие луга, подходящие для растений и животных, любящих сухость. А еще по этим лугам любят гулять люди и наслаждаться обилием цветов. Уустал говорит, что в последние годы стало ясно – здесь нравится не только человеку, но и лягушкам, тут обнаружено целых четыре вида земноводных: „Поскольку состояние этих нерестовых прудов неважное, уже в этом году мы постараемся восстановить некоторые из прудов, чтобы следующей весной у лягушек и тритонов были подходящие нерестилища“.
В Таллинне будет больше охранных зон
В разработке их две. Заповедник Астангу-Мяэкюла расположен в районе Хааберсти, и Уустал говорит, что это, вероятно, самый биологически богатый район Таллинна на относительно небольшой площади земли: „Там собралось много разных видов и сообществ“.
Второй новой охранной зоной станет территория леса Какумяэ, расположенная на оконечности полуострова Какумяэ. „Мы имеем дело с последними крупными лесами региона Какумяэ, которые местами выглядят первозданными и служат местным жителям популярными местами для прогулок и занятий оздоровительными видами спорта“, – говорит Уустал.
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