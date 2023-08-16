Где находятся ценные охраняемые территории Таллинна, кто там живет и как мы можем способствовать их сохранению?

Среди находящихся в Таллинне охранных зон наиболее известны ландшафтный заповедник Аэгна, ландшафтный заповедник Нымме-Мустамяэ и ландшафтный заповедник долины реки Пирита. Это одни из старейших охраняемых территорий, образованных десятилетия назад.

Крупнейшие зеленые зоны Таллинна

Меэлис Уустал говорит, что в ландшафтном заповеднике долины реки Пирита охраняются ценные ландшафты и растительные сообщества, а также рыбы и беспозвоночные, обитающие в реке Пирита: „Например, в ландшафтном заповеднике долины реки Пирита водятся лещ и щиповка, славная маленькая рыбка, которой нужна более чистая вода – река Пирита ей подходит. Большие площади ландшафтно-охранной зоны долины реки Пирита также включены в общеевропейскую сеть охраняемых территорий Natura 2000, в рамках которой охраняются, в первую очередь, ценные луговые сообщества вдоль реки. И, конечно же, наслаждаться прибрежной природой могут люди“.

Чем-то похож и ландшафтный заповедник Нымме-Мустамяэ, который тоже довольно большой и охватывает районы, где проживает много жителей Таллинна. Уусталу рад, что люди очень хорошо приняли это место для проведения досуга. Туда можно пойти расслабиться, насладиться пением птиц, заняться спортом: „Рощи Нымме-Мустамяэ предоставляют людям все необходимые услуги экосистемы. Есть там и несколько охраняемых видов. Недавние исследования показали, что в лесах Нымме-Мустамяэ представлены оба наших вида зайцев – заяц-русак и заяц-беляк. Заяц-беляк гораздо более скрытен, его обычно замечают только в зимнее время, по следам. А еще на склоне Нымме-Мустамяэ прижилась лесная мышовка – такой крошечный персонаж вроде мыши“.

В Пыхья-Таллинне находится заповедник Пальяссааре, известный птичий рай. Уустал говорит, что это действительно самое увлекательное место для наблюдения за птицами в Таллинне и окрестностях, где гнездится множество разных птиц и еще больше мигрирует: „На сегодняшний день там зарегистрировано около двухсот сорока различных видов птиц. И почти каждый год также встречается новый вид“.

Если повезет, можно даже заметить притаившегося там шакала.