Щенок, которого волочили по дороге, привязанным к машине, идет на поправку

„Несмотря на подобранные обезболивающие и наркотические инъекции, он все еще испытывает сильную боль и избегает движений. Днем он повеселее и первые шаги уже сделаны на улице. Ему там очень нравится, и он был бы счастлив, если бы ему не мешала боль“, — объясняет Хейки Валнер, основатель группы спасения животных.

Он счастлив, что история Вунтса тронула многих, были сделаны пожертвования и можно продолжать лечение. Собаке по-прежнему требуется пластическая операция, чтобы восстановить кожу, содранную в то время, пока ее тащили по дороге на привязи к автомобилю.

„Вунтсу необходима помощь нескольких людей каждый день. Сколько бы я ни ходил в клинику - а я действительно часто хожу - я все равно вижу, что кто-то постоянно занимается им. Самой большой проблемой и серьезной головной болью является регенерация кожи. Его тело под бинтами напоминает что-то увиденное в мясном прилавке. Конечно, из-за сильной боли все нужно делать под наркозом. Прогресс виден, но мы все еще находимся в начальной фазе выздоровления“, — объясняет Вальнер, который говорит, что у Вунтса есть сильное желание жить.

10 августа в Харьюмаа в деревне Руйла около половины шестого вечера участники дорожного движения увидели, как к следовавшему по дороге автомобилю была привязана собака, которая волочилась за ним словно мешок с картошкой. На первый взгляд казалось, что собака мертва, так как она не подавала признаков жизни. Водители других машин стали сигнализировать, чтобы водитель остановился. Когда тот наконец заглушил мотор и остановился, собака, получившая тяжелые повреждения, встала и смогла простоять на лапах некоторое время без посторонней помощи.

Спасенного пса зовут Вунтс, ему 7 месяцев. Чип не установлен, по первоначальным данным, пес не вакцинирован, что дает некое представление о хозяине собаки. 82-летний Рихо, к автомобилю которого был привязан пес, заявил, что якобы не знал об этом. Оказать псу первую помощь семья то ли не догадалась, то ли не смогла.