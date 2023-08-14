Жители Литвы практикуют опасный способ сбора грибов

Специалисты не рекомендуют полностью доверять смартфонам. Еще одна привычка литовских грибников - спрашивать в группах в социальных сетях, съедобен ли гриб, делясь его фотографией. Однако не все участники таких групп сами хорошо разбираются в грибах.

Эксперты говорят, что специальные приложения хороши для тех, кто совсем не разбирается в грибах. Аурелия Плук, эксперт „Мира грибов“, сказала, что такое распознавание грибов - своеобразное развлечение, помогающее людям. Можно узнать, съедобен ли гриб, как его готовить. Но не следует слепо доверять таким приложениям: из-за плохого качества фотографии и близкого внешнего сходства разных грибов приложение может дать неверный ответ. Кроме того, иногда важен не вид гриба, а место, где он растет.

Другая проблема – появляются „эксперты“ в интернете, к советам которых прислушиваются неопытные грибники. Микологи утверждают, что в лесу нужно соблюдать простое правило – если не знаешь, что это за гриб - не берешь его. Нийоле Маршалкене, лектор университета им. Витаутаса Великого, рекомендует не есть грибы, если вы пьете алкоголь. Некоторые грибы нельзя запивать кофе и чаем.

Сейчас, после дождя, начали расти боровики. Многие люди говорят, что собирают только те грибы. Приложениям не доверяют.

„Есть приложения, с помощью которых по фотографии гриба можно узнать, съедобный ли он. Но эти приложения некачественные. Например, в Германии увеличилось число случаев отравлений грибами, потому что люди стали пользоваться этими приложениями, доверять им. Мы сами испытывали его, так приложение не распознало мухомор“, – рассказывал журналистам Delfi миколог Йонас Каспаравичюс.

В Литве цены на грибы на рынках высокие. Боровики продают по 12 евро, литр лисичек по 10 евро, цены примерно на 2 евро выше, чем год назад. Несмотря на высокие цены, грибы быстро раскупают.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .