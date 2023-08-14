ВИДЕО | По Одессе нанесли новый удар. Силы ПВО сбили 15 дронов „Шахед“ и восемь ракет „Калибр“. Обломки упали на супермаркет

Всего российские силы использовали 15 ударных дронов-камикадзе „Шахед-136/131“ и восемь крылатых ракет „Калибр“. Беспилотники атаковали Одессу из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, „Калибры“ — из акватории Черного моря с российского фрегата в районе Ялты, пишет Медуза.

Из-за падения обломков ракет и беспилотников в нескольких районах Одессы начались пожары. В оперативном командовании „Юг“ Сухопутных войск Украины заявили, что обломки ракет повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет „Фоззи“, в нескольких домах выбило стекла, также повреждения получили стоящие рядом автомобили. По предварительной информации, пострадали трое сотрудников супермаркета.

Власти РФ 17 июля вышли из зерновой сделки и начали обстреливать южные регионы Украины, уничтожая портовую инфраструктуру в Одесской области. Одесса неоднократно попадала под обстрел, так, в ходе удара по Одессе 23 июля был серьезно поврежден Спасо-Преображенский собор.