В Эквадоре в тюрьму строгого режима переведен главарь банды, подозреваемый в причастности к убийству кандидата в президенты

В операции приняли участие около четырех тысяч хорошо вооруженных полицейских. Фито перевели из тюрьмы № 8 в Гуаякиле на юго-западе Эквадора, где он содержался с 2011 года, в Ла Рока, тюрьму строгого режима на 150 человек, входящую в тот же комплекс.

На снимках, распространенных службой безопасности, изображен бородатый мужчина, на одних кадрах он держит руки за головой, на других – лежит на полу со связанными руками.

Фито обвиняется в том, что он присылал угрозы кандидату в президенты Фернандо Вильявисенсио, который был убит после встречи с избирателями на минувшей неделе.

За неделю до убийства Вильявисенсио заявил, что Фито угрожал ему. После его убийства президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в стране чрезвычайное положение.

Подозреваемый в убийстве был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже скончался. Еще девять человек получили ранения.

Через несколько часов после убийства были арестованы шесть колумбийцев.

После его убийства в социальных сетях появилось видео, на котором вооруженные до зубов люди в балаклавах берут на себя ответственность за убийство. Они утверждают, что принадлежат к группировке Los Lobos («Волки“) – второй по величине банде в Эквадоре. Она насчитывает около восьми тысяч членов и конкурирует с Los Choneros.

Однако спустя несколько часов в сети появилось еще одно видео, на котором другая группа мужчин – на этот раз без масок – заявили, что они и есть Los Lobos, и не имеют отношения к убийству. Они назвали первое видео попыткой конкурентов подставить их группировку.

Власти пока не объявляли, кто именно нанял киллеров и заплатил им - министр внутренних дел лишь сказал, что они являются членами некой организованной преступной группировки.