Посол Эстонии в Украине: после войны будет новый Нюрнбергский процесс
Новый посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью RusDelfi рассказала, как, по ее мнению, закончится война в Украине.
Как закончится война в Украине?
Украина победит! Она вернет себе все оккупированные территории, включая Крым. Все, кто виновен в военных преступлениях, понесут ответственность. Это будет новый Нюрнбергский процесс. На это, конечно, потребуется время - может, год-два или больше, но это точно произойдет... Россия заплатит Украине репарации. Эстония будет бороться за это.
Когда война закончится, то в мире еще будут новые кризисы. И мы, Эстония, должны стоять за то, чтобы Украину не забыли. Надо будет заново отстраивать города в Украине - это тоже очень важно. Эстония уже приступила к реконструкции Украины во время войны.
Мы построили детский сад в Овруче, строим новый мост на месте разрушенного российской армией в городе Малин. Оба объекта находятся в Житомирской области, на которой мы сосредоточили свои силы в сфере восстановления Украины. Эстония - первое иностранное государство, которое во время войны полностью завершило проект по реконструкции объекта. Своим примером мы хотим показать другим странам, что не нужно ждать окончания военных действий. Я думаю, что это тоже дает надежду украинцам на скорейшую победу.
Полностью интервью с послом Эстонии в Украине Аннели Кольк читайте ПО ССЫЛКЕ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.