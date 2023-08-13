ВИДЕО | Майкл Наки: удар по Крымскому мосту - не то, чем кажется. И это только начало

Ракетный обстрел Крымского моста ставит под угрозу безопасность ключевой российской транспортной магистрали. Тогда как дроны ранее были основным оружием для атак, использование ракет может привести к постоянным угрозам для моста, считает Наки. Он также отмечает, что в отличие от прошлых ночных налетов с дронами, последняя атака произошла днем. Политолог опирается на имеющуюся информацию о том, что использовались модифицированные ракеты из комплекса ПВО С-200, которые изначально не предназначены для точных ударов. „Эта переделка делает такие снаряды не очень точными. И использование их по конкретному объекту выглядит необычно“, - сообщает Наки.

По его мнению, это может указывать на то, что основной задачей ракетного удара было не разрушение моста, а тестирование российских систем ПВО и мер безопасности: „Эти пуски, как мне кажется, были необходимы для выявления российских ПВО и протоколов безопасности (например, задымления). И вот теперь мы вполне можем увидеть, как удары ракетами (но совсем другими), так и комбинированные атаки с участием беспилотников“.

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