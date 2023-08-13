ВИДЕО | Майкл Наки: удар по Крымскому мосту - не то, чем кажется. И это только начало
Популярный блогер и политолог Майкл Наки на своем YouTube канале обсудил недавнюю атаку по Крымскому мосту и предположил, что целью атаки не являлось поражение Крымского моста.
Ракетный обстрел Крымского моста ставит под угрозу безопасность ключевой российской транспортной магистрали. Тогда как дроны ранее были основным оружием для атак, использование ракет может привести к постоянным угрозам для моста, считает Наки. Он также отмечает, что в отличие от прошлых ночных налетов с дронами, последняя атака произошла днем. Политолог опирается на имеющуюся информацию о том, что использовались модифицированные ракеты из комплекса ПВО С-200, которые изначально не предназначены для точных ударов. „Эта переделка делает такие снаряды не очень точными. И использование их по конкретному объекту выглядит необычно“, - сообщает Наки.
По его мнению, это может указывать на то, что основной задачей ракетного удара было не разрушение моста, а тестирование российских систем ПВО и мер безопасности: „Эти пуски, как мне кажется, были необходимы для выявления российских ПВО и протоколов безопасности (например, задымления). И вот теперь мы вполне можем увидеть, как удары ракетами (но совсем другими), так и комбинированные атаки с участием беспилотников“.
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