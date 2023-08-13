Российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить в Черном море иностранный сухогруз(10)
Министерство обороны РФ сообщает, что военнослужащие на патрульном корабле Черноморского флота „Василий Быков“ открыли предупредительный огонь, чтобы остановить в Черном море сухогруз „Сукра Окан“, передает Meduza.
Инцидент произошел 13 августа около 6:40 утра по московскому времени в юго-западной части Черного моря. Патрульный корабль обнаружил сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил и „не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов“.
„Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля „Василий Быков“ был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих“, - заявили в министерстве.
В ходе радиопереговоров, добавили в Минобороны, иностранное судно застопорило ход, после чего российские военные высадились на сухогруз и провели досмотр. Затем судно продолжило движение в порт Измаил.
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