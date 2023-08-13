Российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить в Черном море иностранный сухогруз

Инцидент произошел 13 августа около 6:40 утра по московскому времени в юго-западной части Черного моря. Патрульный корабль обнаружил сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил и „не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов“.

„Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля „Василий Быков“ был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих“, - заявили в министерстве.

В ходе радиопереговоров, добавили в Минобороны, иностранное судно застопорило ход, после чего российские военные высадились на сухогруз и провели досмотр. Затем судно продолжило движение в порт Измаил.

Власти РФ в июле вышли из зерновой сделки и начали обстреливать южные регионы Украины, уничтожая портовую инфраструктуру. Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В российском ведомстве добавили, что страны, под чьим флагом идут такие суда, „будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима“.

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