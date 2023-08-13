ВИДЕО | Звездный новичок „Реала“, взявший игровой номер Зидана, забил в дебютном матче и принес клубу победу

Просто не может не появиться - если, конечно, речь о людях, которые застали карьеру француза.



И наблюдение за Беллингемом в его первом матче только развивает желание сравнивать. Этот вот размашистый дриблинг и умение выкрутиться из-под почти любого прессинга очень напоминали пикового француза. Да, в первом тайме был эпизод, когда Джуд максимально коряжно обработал мяч, что сложно и представить в исполнении Зизу. Но это „сложно представить“ - спустя 22 года после дебюта того в футболке „Реала“. Пройдёт время - и, возможно, то же будет казаться и о Беллингеме, в конце концов, время ещё сильнее прокачать технику у него есть, ему сейчас на 9 лет меньше, чем было Зизу на момент прихода в клуб.



А так - даже как-то визуально показалось, что Джуд стал больше размерами, не казался он таким лосём в Дортмунде. Посмотрел - а у него даже габариты зидановские, 186 против 185 рост, вес поменьше, но тут тоже ещё заматереет точно.



Важнее, что стартовал Джуд тоже на зидановской позиции атакующего центрхава. Местами едва ли не центрфорварда, всё же Винисиуса с Родриго нет-нет, да и тянуло на фланги. Ещё и гол забил. Зидан, кстати, в своём первом сезоне на старте тоже валил голы пачками - первые два матча молчал, а потом 4 тура забивал и его ругали даже: мол, тебя звали не на роль бомбардира, а на роль того, кто помогает забивать партнёрам.



Игры на том отрезке яркой у команды не было, что и понятно - такого слона встроить в команду, которая и так в сезоне 2000-01 показывала лучший футбол в Европе (ставлю ту команду выше и той, что выиграла ЛЧ-2000, и той, что взяла ЛЧ-2002). Сейчас в этом плане, думаю, тоже всё будет не так просто, как могло показаться по матчу на „Сан-Мамесе“. Сильно повезло с первым голом, когда Родриго буквально прошил кипера, который мог сыграть и чётче.



Ну, и Лунин - куда без пары слов о нём - работы почти не имел, всего 1 удар в створ ворот, и такой, что там справился бы и Зидан в нынешнем возрасте. Очень чётко работали защитники, прямо максимально собранно, не помешала даже травма Милитао. Выглядело с бразильцем всё не очень хорошо, на пару месяцев отдыха. Но сегодня обследование, может, и обойдётся меньшим сроком, как часто бывает.



Думаю, что этот „ноль“ оставляет Андрею шансы место в составе на матч с „Альмерией“, но дальше придётся уступить место Кепе, об аренде которого вчера отрапортовал Романо. Хороший вариант - опции об обязательном выкупе нет, учить язык не надо будет, мотивации выше крыши. В принципе, могут запустить уже на „Альмерию“ - презентовать дома, начать с победы, чем не вариант.