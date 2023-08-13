ФОТО и ВИДЕО | Чемпион мира по ралли дрифтовал в Эстонии на поле для гольфа

В мероприятии также приняли участие такие знаменитости, как звезда Формулы-1 Мика Хаккинен и певец Исак Эллиот.

Это было уникальное гольф-соревнование с пригласительными Unibet Invitational, подобных которому нет в Эстонии. Мероприятие сочетало в себе развлечение и спорт, в нём приняли участие сильные игроки в гольф, а также эстонские и финские знаменитости. На всём поле для гольфа было много разных неожиданных моментов, например, первый удар делался с искусственного льда, а самым зрелищным событием стало дрифт-шоу финского аса Чемпионата мира по ралли Калле Рованперя на парковке гольф-центра.

Кроме того, среди гостей был проведён специальный конкурс с участием лучшего футболиста в истории Финляндии Яри Литманена. Для этого конкурса на поле для гольфа установили полноразмерные футбольные ворота, и желающие могли испытать себя, сыграв против знаменитости. Кроме того, звезда НХЛ финн Эса Тикканен продемонстрировал на мероприятии своё хоккейное мастерство.

Вечер Unibet Invitational завершился роскошным гала-ужином и фейерверком

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