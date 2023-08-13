ВИДЕО | Украинские власти утверждают, что „кадыровцы“ под Мариуполем устроили перестрелку, в которой погибли больше десяти человек

„Медуза“ пишет, что, по данным законных властей Мариуполя, в результате перестрелки в Урзуфе, произошедшей 11 августа, погибли по меньшей мере четверо российских военных, кроме того, есть погибшие и раненые среди мирного населения. В телеграм-канале городского совета опубликовали видео предположительно последствий перестрелки.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в свою очередь, заявил, что, „по одной из версий, кадыровец напился и расстрелял гражданских и военных“. Он утверждает, что чеченских силовиков „пустили на отдых в Урзуф“. После перестрелки в селе ввели карантин, въезд и выезд из села закрыты.

Утро 13 августа советник мэра Мариуполя сообщил, что в Урзуфе погибли семь мирных жителей. По словам Андрющенко, среди погибших — две девушки-подростка, четверо мужчин и одна женщина. Первоначально он говорил, что ранены трое мирных жителей.

Другие независимые источники не подтверждали сообщения о перестрелке в Урзуфе. Назначенные Россией „власти“ аннексированного Урзуфа не комментировали эти сообщения.

Издание отмечает, что во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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