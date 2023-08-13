Атака дронов на Крым. По сообщению украинских СМИ, десятки российских военных погибли или получили ранения

Собеседники издания утверждают, что атаку с участием 17 дронов организовала СБУ. Целью атаки стала логистическая база российских войск в районе Евпатории.

Дроны атаковали военный палаточный городок, стоянки автомобильной техники и топливозаправщики. Издание отмечает, что масштаб повреждений уточняется, по предварительным данным, повреждено много техники.

Минобороны РФ отчиталось утром 12 августа, что отразило атаку 20 БПЛА в Крыму. Ведомство утверждало, что разрушений и пострадавших нет.

При этом в телеграм-каналах появились кадры, как утверждалось, ночной атаки на поселок Новоозерный (в 30 километрах от Евпатории), где находится российская военная база.

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