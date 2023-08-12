В Румынии пройдут масштабные учения НАТО

„В период с 14 по 18 августа около 250 французских и люксембургских солдат и 65 технических средств боевой группы НАТО в Румынии примут участие в учениях. Цель учения — отработка быстрого развертывания войск и техники боевой группы“, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.

До этого крупные учения прошли в Германии. 12 июня военно-воздушные силы государств-членов провели крупнейшие в истории НАТО учения по отработке действий по развертыванию. Двадцать пять стран принимали участие в двухнедельных учениях „Эйр дефендер“, в которых задействовано около 10 000 военнослужащих и 250 летательных аппаратов.