Здоровье
12.08.2023, 16:31

В школе Пылвамаа обнаружена кишечная палочка. Старейшина волости: для паники нет причин

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Emily frost | Shutterstock

Предприятие Põlva Vesi обнаружило в трубах школы Вастсе-Куузе кишечную палочку, на своей интернет-странице фирма рекомендовала местным жителям кипятить воду перед употреблением. Волостной старейшина считает, что для паники нет причин.

Как стало известно сегодня утром, в водопроводной воде, которой снабжается поселок Вастсе-Куузе, обнаружена кишечная палочка, однако местное население об этом широко не оповестили. „Ситуация не из ряда вон выходящая. В пробе воды обнаружили кишечную палочку“, - сказал Delfi руководитель предприятия водоснабжения Põlva Vesi Кристо Кивисаар.

В соответствии с рекомендациями, в 100 миллилитрах воды кишечная палочка должна отсутствовать, взятая проба показала наличие одной единицы в 100 миллилитрах воды. „Сегодня мы взяли повторную пробу, ее результаты еще неизвестны“,- сказал Кивисаар.

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