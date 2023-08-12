ФОТО | Разочарование: сборная Эстонии по баскетболу начала олимпийский домашний турнир с поражения

1-я четверть: Матч начался в равной борьбе, и ни одной из команд не удалось набрать больше нескольких очков. В первые пять минут оборона Эстонии не позволила сопернику разгуляться у своего кольца, а наша атака, наоборот, в целом сыграла не плохо. Вторая половина четверти была скорее продиктована Эстонией, которая выигрывала со счетом 21:15 за минуту до конца. Чехия сравняла счет и четверть закончился со счетом 23:23.

2-я четверть: В середине четверти Чехия была впереди 37:29. Атака сборной Эстонии ослабла и часто не было возможности играть на обычных позициях. В конце четверти Эстония немного сократила отставание в счете, а после второй четверти Чехия выигрывала со счетом 42:39.

3-я четверть: После более длительного перерыва Эстония уже была более активна. После четырех минут игры Эстония вышла вперед 50:46. Однако Чехии удалось сравнять счет и третья четверть завершилась со счетом 56:56.

4-я четверть: Равная борьба продолжалась и в четвертой четверти, но в середине четверти, как неприятный сюрприз, низкорослый чешский центровой Мартин Криж с довольно бледной клубной карьерой начал доминировать под кольцом эстонской сборной, сделав счет 67:64. за пять минут до конца. Затем Эстония сократила отставание в счете до двух очков (71:73) за 2,30 минуты до конца. В результате сборная Эстонии была не способна на большее в сегодняшнем матче и Чехия одержала итоговую победу со счетом 77:74.

В воскресенье Эстония сыграет с Северной Македонией, а во вторник - с Израилем.

Чтобы выйти в плей-офф, матчи которого, нужно занять в группе место не ниже второго.

До матча:

Эстония, дважды обыгравшая Венгрию в контрольных играх и уступившая в среду Финляндии со счетом 80:86, сегодня играет в следующем составе: