ФОТО | Разочарование: сборная Эстонии по баскетболу начала олимпийский домашний турнир с поражения
Баскетбольная сборная Эстонии проиграла сборной Чехии со счетом 74:77 в первом матче олимпийского отборочного турнира, который проходит в „Тондираба“.
1-я четверть: Матч начался в равной борьбе, и ни одной из команд не удалось набрать больше нескольких очков. В первые пять минут оборона Эстонии не позволила сопернику разгуляться у своего кольца, а наша атака, наоборот, в целом сыграла не плохо. Вторая половина четверти была скорее продиктована Эстонией, которая выигрывала со счетом 21:15 за минуту до конца. Чехия сравняла счет и четверть закончился со счетом 23:23.
2-я четверть: В середине четверти Чехия была впереди 37:29. Атака сборной Эстонии ослабла и часто не было возможности играть на обычных позициях. В конце четверти Эстония немного сократила отставание в счете, а после второй четверти Чехия выигрывала со счетом 42:39.
3-я четверть: После более длительного перерыва Эстония уже была более активна. После четырех минут игры Эстония вышла вперед 50:46. Однако Чехии удалось сравнять счет и третья четверть завершилась со счетом 56:56.
4-я четверть: Равная борьба продолжалась и в четвертой четверти, но в середине четверти, как неприятный сюрприз, низкорослый чешский центровой Мартин Криж с довольно бледной клубной карьерой начал доминировать под кольцом эстонской сборной, сделав счет 67:64. за пять минут до конца. Затем Эстония сократила отставание в счете до двух очков (71:73) за 2,30 минуты до конца. В результате сборная Эстонии была не способна на большее в сегодняшнем матче и Чехия одержала итоговую победу со счетом 77:74.
В воскресенье Эстония сыграет с Северной Македонией, а во вторник - с Израилем.
Чтобы выйти в плей-офф, матчи которого, нужно занять в группе место не ниже второго.
До матча:
Эстония, дважды обыгравшая Венгрию в контрольных играх и уступившая в среду Финляндии со счетом 80:86, сегодня играет в следующем составе:
Кристиан Кулламяэ (194 см, „Бильбао“)
Каспер Суурорг (197 см, „Талтех/Оптибет“)
Микк Юркатамм (195 см, „Калев/Крамо“)
Йоонас Рийсмаа (199 см, „Бриндизи“)
Хуго Тоом (200 см, „Калев/Крамо“)
Хенри Дрелл (205 см, без клуба)
Сандер Райесте (203 см, „Баскония“)
Артур Конончук (202 см, „Гранада“)
Каспар Трейер (204 см, „Динамо Сассари“)
Крегор Хермет (205 см, „Калев/Крамо“)
Михкель Кирвес (200 см, „Калев/Крамо“)
Матиас Тасс (208 см, без клуба)
Например, Томаш Саторанский, Ян Веселы, Ондржей Бальвин и Яромир Богачик не поехали в Таллинн и не смогут помочь сборной Чехии. Лидерами команды должны стать защитник Вит Крейчи («Атланта Хокс“), игравший в НБА в последние годы, и опытный вингер Войтех Грубан («Шоле“). Самое известное имя в сборной Чехии — Мартин Петерка (Брауншвейг).
Сборная Чехии добилась отличных результатов за последние пять лет. В 2019 году они заняли шестое место на чемпионате мира, а через два года отобрались на Олимпиаду в Токио, где заняли девятое место. На ЧМ-2022 Чехия вышла в 1/8 финала, уступив Греции.
В параллельном матче этой же группы в субботу Израиль сыграет с Северной Македонией в 19:00. Чтобы выйти в решающий отборочный этап, Эстония должна сначала занять первое-второе место в своей группе. Затем они отправятся в польский город Гливице, где и состоится плей-офф.
Там Эстония сразится с командой из другой группы, занявшей первое-второе место, и в случае успеха они выйдут в финал, который также должен быть выигран. Всего четыре группы и 16 команд, две из них пройдут квалификацию на отборочный турнир следующего года. Оставшиеся матчи двух групп и плей-офф пройдут в Стамбуле.
Расписание игр сборной Эстонии:
12.08 в 16:00 Эстония - Чехия
13.08 в 19:00 Эстония - Северная Македония
15.08 в 19:00 Эстония - Израиль
Билеты на отборочный турнир можно приобрести в Piletitasku. Матчи транслируются в прямом эфире телеканалом TV6.
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