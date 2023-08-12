Отец известного финского игрока снова возглавит нарвский „Транс“
Российский специалист с финским гражданством Алексей Еременко, который в прошлом году также тренировал нарвский „Транс“, с 20 августа снова возглавит нарвский клуб. Пока он не приедет, исполнять обязанности главного тренера будет Валерий Бондаренко.
„Транс“, выигравший в этом году Кубок Эстонии и занимающий восьмое место в Высшей лиге, во вторник расторг контракт с главным тренером Сергеем Тереховым. В прошлую субботу, когда „Транс“ потерпел поражение от „Нымме Калью“ со счетом 0:4, Еременко наблюдал за матчем с трибун.
В прошлом сезоне под руководством Еременко „Транс“ занял седьмое место в Высшей лиге. Тогда перед последним туром он покинул Нарву по семейным обстоятельствам. „Транс“ подписал с Еременко новый контракт, который рассчитан до конца 2024 года, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Бондаренко, работающий в „Трансе“ с молодежью, но ранее также много раз исполнявший обязанности главного тренера основной команды и благодаря которому команда в третий раз в истории клуба выиграла Кубок Эстонии, будет руководить командой в ближайших двух турах чемпионата, где они сыграют с „Курессааре“ и „Харью“ из Лаагри.
Еременко дебютирует в качестве главного тренера „Транса“ во время кубкового матча против таллиннского „Зенита“ (23.08 в Нарве).
В интервью сайту „Транс“ Еременко рассказал, как началось его возвращение к тренерской работе.
„Я бы сказал, что стечение обстоятельств. Я был в Нарве по своим делам, ну и встретились заодно, поговорили, возник вопрос. Мы же хорошо расстались и понимали, что когда-нибудь можем возобновить наше сотрудничество, ведь расставание было вынужденным“, - сказал Еременко.
По словам тренера, в этом году он очень внимательно следил за играми „Транса“: „Абсолютно все игры не видел, конечно, ведь я и свою местную команду тренировал, сыновья еще играли, за ними тоже следить надо. Но старался и про „Нарва Транс“ не забывать.
У нас в этом году еще достаточно игр. 14, я посчитал, плюс кубковые. Еще можно исправить ситуацию в чемпионате. О следующем сезоне будем думать по окончании этого“.
Еременко сказал, что победа „Транса“ в Кубке Эстонии его не удивила: „Меня уже мало что способно удивить. „Нарва“ — не первая, которая побеждает в кубке, не будучи фаворитом. В истории футбола много таких случаев было“.
На вопрос, считает ли он победу в Кубке своей заслугой, Еременко с улыбкой ответил: „Конечно, конечно! Мы же начали этот путь в кубке, выиграли 3 игры. Не было бы тех игр — не было бы победы. Маленькая моя доля и тех ребят, что играли в прошлом году, в этой победе тоже имеется“.
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