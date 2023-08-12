Футбол
12.08.2023, 08:51

Отец известного финского игрока снова возглавит нарвский „Транс“

 
Алексей Еременко
Алексей Еременко
ФОТО: Liisi Troska | Narva Trans

Российский специалист с финским гражданством Алексей Еременко, который в прошлом году также тренировал нарвский „Транс“, с 20 августа снова возглавит нарвский клуб. Пока он не приедет, исполнять обязанности главного тренера будет Валерий Бондаренко.

„Транс“, выигравший в этом году Кубок Эстонии и занимающий восьмое место в Высшей лиге, во вторник расторг контракт с главным тренером Сергеем Тереховым. В прошлую субботу, когда „Транс“ потерпел поражение от „Нымме Калью“ со счетом 0:4, Еременко наблюдал за матчем с трибун.

В прошлом сезоне под руководством Еременко „Транс“ занял седьмое место в Высшей лиге. Тогда перед последним туром он покинул Нарву по семейным обстоятельствам. „Транс“ подписал с Еременко новый контракт, который рассчитан до конца 2024 года, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Бондаренко, работающий в „Трансе“ с молодежью, но ранее также много раз исполнявший обязанности главного тренера основной команды и благодаря которому команда в третий раз в истории клуба выиграла Кубок Эстонии, будет руководить командой в ближайших двух турах чемпионата, где они сыграют с „Курессааре“ и „Харью“ из Лаагри.

Еременко дебютирует в качестве главного тренера „Транса“ во время кубкового матча против таллиннского „Зенита“ (23.08 в Нарве).

В интервью сайту „Транс“ Еременко рассказал, как началось его возвращение к тренерской работе.

„Я бы сказал, что стечение обстоятельств. Я был в Нарве по своим делам, ну и встретились заодно, поговорили, возник вопрос. Мы же хорошо расстались и понимали, что когда-нибудь можем возобновить наше сотрудничество, ведь расставание было вынужденным“, - сказал Еременко.

По словам тренера, в этом году он очень внимательно следил за играми „Транса“: „Абсолютно все игры не видел, конечно, ведь я и свою местную команду тренировал, сыновья еще играли, за ними тоже следить надо. Но старался и про „Нарва Транс“ не забывать.

У нас в этом году еще достаточно игр. 14, я посчитал, плюс кубковые. Еще можно исправить ситуацию в чемпионате. О следующем сезоне будем думать по окончании этого“.

Еременко сказал, что победа „Транса“ в Кубке Эстонии его не удивила: „Меня уже мало что способно удивить. „Нарва“ — не первая, которая побеждает в кубке, не будучи фаворитом. В истории футбола много таких случаев было“.

На вопрос, считает ли он победу в Кубке своей заслугой, Еременко с улыбкой ответил: „Конечно, конечно! Мы же начали этот путь в кубке, выиграли 3 игры. Не было бы тех игр — не было бы победы. Маленькая моя доля и тех ребят, что играли в прошлом году, в этой победе тоже имеется“.

Алексей Еременко

Алексей Борисович Еременко родился в Новочеркасске (Ростовская область) в 1964 году. Выступал за местные СКА и „Ростсельмаш“, а также за московские „Спартак„, „Торпедо“ и „Динамо“ в чемпионате СССР. В 1990 году уехал в Финляндию, где поиграл за ОЛС, „Яро“, ХИК, „Якобстад“ (играющим тренером). Также провел по сезону в греческом „Атинаикосе“ и норвежском „Тромсё“.

Тренерскую карьеру он начинал в финских клубах, 3 года в „Якобстаде“ и 7 лет отдал клубу „Яро“, потом уехал на год в Казахстан, тренировать „Шахтер“ из Караганды. Дальше был армянский „Пюник“. Потом Алексей вернулся на год в Финляндию и тренировал СИК из Сейняйоки. Последним клубом, где работал Алексей Ерёменко, был „Спартак“ из Юрмалы.

В Финляндии вышла книга о футбольной семье Ерёменко под названием „Ерёменко — история футбольной семьи“.

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