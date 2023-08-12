Отец известного финского игрока снова возглавит нарвский „Транс“

„Транс“, выигравший в этом году Кубок Эстонии и занимающий восьмое место в Высшей лиге, во вторник расторг контракт с главным тренером Сергеем Тереховым. В прошлую субботу, когда „Транс“ потерпел поражение от „Нымме Калью“ со счетом 0:4, Еременко наблюдал за матчем с трибун.

В прошлом сезоне под руководством Еременко „Транс“ занял седьмое место в Высшей лиге. Тогда перед последним туром он покинул Нарву по семейным обстоятельствам. „Транс“ подписал с Еременко новый контракт, который рассчитан до конца 2024 года, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Бондаренко, работающий в „Трансе“ с молодежью, но ранее также много раз исполнявший обязанности главного тренера основной команды и благодаря которому команда в третий раз в истории клуба выиграла Кубок Эстонии, будет руководить командой в ближайших двух турах чемпионата, где они сыграют с „Курессааре“ и „Харью“ из Лаагри.

Еременко дебютирует в качестве главного тренера „Транса“ во время кубкового матча против таллиннского „Зенита“ (23.08 в Нарве).

В интервью сайту „Транс“ Еременко рассказал, как началось его возвращение к тренерской работе.

„Я бы сказал, что стечение обстоятельств. Я был в Нарве по своим делам, ну и встретились заодно, поговорили, возник вопрос. Мы же хорошо расстались и понимали, что когда-нибудь можем возобновить наше сотрудничество, ведь расставание было вынужденным“, - сказал Еременко.

По словам тренера, в этом году он очень внимательно следил за играми „Транса“: „Абсолютно все игры не видел, конечно, ведь я и свою местную команду тренировал, сыновья еще играли, за ними тоже следить надо. Но старался и про „Нарва Транс“ не забывать.

У нас в этом году еще достаточно игр. 14, я посчитал, плюс кубковые. Еще можно исправить ситуацию в чемпионате. О следующем сезоне будем думать по окончании этого“.