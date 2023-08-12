ФОТО | В ночном забеге Ülemiste приняло рекордное количество участников

Леонид Лацепов стал лучшим среди мужчин в беге на 10 км, преодолев дистанцию за 30,37. За ним следуют Кенни Кивикас (+0,19) и Денис Шалкаускас (+1,10).

Каиса Кукк выиграла женскую гонку на 10 км со временем 36,08. Она опередила Лиину Луик на 19 секунд, Ариадна Голубенко, занявшая третье место, уступила победительнице 1,49 секунды.

Берт Типпи (время 15:49) и биатлонистка Туули Томингас (17:18) были самыми быстрыми на дистанции 5 км. Томингас стала шестой в общем зачете.

Кроме того, в рамках ночного забега Ülemiste впервые был проведен костюмированный забег, где Микк Раджавер занял первое место со временем 18:57.

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