Премьер-министр Латвии начинает переговоры о формировании нового правительства

По словам Кариньша, он проведет переговоры как с Союзом зеленых и крестьян и „Прогрессивными“, которые сейчас находятся в оппозиции, так и с „Объединенным списком“ и Национальным объединением, которые входят в нынешнее правительство Латвии, передало латвийское телерадиовещание LSM.

Кариньш добавил, что в данный момент он сам в отставку подавать не планирует.

Заявлению латвийского премьера предшествовали переговоры с „Объединенным списком“ и Национальным объединением о перераспределении постов в правительстве по предложенной Кариньшем схеме. Партнеры „Нового единства“ не приняли его предложение.

Ранее Кариньш уже заявлял, что в таком случае он начнет переговоры о формировании нового правительства уже с Союзом зеленых и крестьян и „Прогрессивными“.