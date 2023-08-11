В Кремле армию Эстонии считают очень слабой

На этой неделе в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит группировки войск на западных рубежах, граничащих со странами Балтии и Финляндией. „Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с усилением группировок войск Вооруженных сил РФ на наших западных границах“, - сказал Шойгу на заседании Коллегии Минобороны. Шойгу сообщил, что после вступления Финляндии в НАТО, сухопутная граница России со странами-членами НАТО стала длиннее почти в два раза. „На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России“, - сказал глава Минобороны РФ, добавив, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации и Беларуси размещены около 360 000 военнослужащих, 8000 единиц бронетехники, 6000 артиллерийских систем, 650 самолетов и вертолетов.