На сильнейшем в странах Балтии шахматном турнире RTU Open собрались лучшие представители Эстонии
Сегодня начинается седьмой тур зачета по классическим шахматам на латвийском турнире RTU Open. Эстонские шахматисты уверенно набирают очки и выигрывают партии.
Журналист Delfi Артем Ариков после шести туров - лучший из представителей Эстонии на турнире. Две уверенные победы и четыре ничьи – этим может похвастаться шахматист, который прошел в седьмой тур.
Выступающий при поддержке Delfi Константин Лой также готов к сегодняшней партии с представителем Индии. Шахматист на данный момент смог одержать победы в четырех партиях из шести. В активе обоих шахматистов Delfi Meedia AS по четыре очка.
Также на RTU Open поразил всех своими результатами Платон Криченко, который является единственным представителем Эстонии в турнире молодых участников до 18 лет. Семилетний шахматист одержал победы во всех сыгранных восьми партиях, завоевав первое место на RTU Open.
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