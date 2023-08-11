На сильнейшем в странах Балтии шахматном турнире RTU Open собрались лучшие представители Эстонии

Журналист Delfi Артем Ариков после шести туров - лучший из представителей Эстонии на турнире. Две уверенные победы и четыре ничьи – этим может похвастаться шахматист, который прошел в седьмой тур.

Выступающий при поддержке Delfi Константин Лой также готов к сегодняшней партии с представителем Индии. Шахматист на данный момент смог одержать победы в четырех партиях из шести. В активе обоих шахматистов Delfi Meedia AS по четыре очка.

Также на RTU Open поразил всех своими результатами Платон Криченко, который является единственным представителем Эстонии в турнире молодых участников до 18 лет. Семилетний шахматист одержал победы во всех сыгранных восьми партиях, завоевав первое место на RTU Open.

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