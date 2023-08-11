Правда ли, что в США поступили в продажу электронные браслеты для детей, бьющие их током?
В начале августа 2023 года соцсети облетело видео о „новом слове в педагогике“: якобы в Америке можно купить детские электронные браслеты, которые бьют током, если ребёнок ходит там, где не надо. Мы выяснили, реальный ли это девайс.
В минутном ролике показано, как человек берёт с магазинной полки упаковку с неким устройством под названием „Мой первый электронный браслет“ (My First Ankle Monitor). За кадром автор делает обзор прибора: рассказывает о его применении и демонстрирует различные функции.
Посты о детском электронном браслете широко разошлись в Рунете. Например, в Telegram-канале „Пул N3» (105 000 просмотров на момент написания этого разбора) его иронично назвали „новым словом в педагогике“, в канале „Коза кричала» (86 000) — „отличным подспорьем для воспитания (и перевоспитания) детишек“, а в Nina Vatt 🇷🇺 (20 000) считают, что „детям становится в цивилизованном мире с каждым днём всё опаснее“. Аналогичные записи вышли в каналах 4chan (17 000 просмотров, пост удалён), „Лента дна» (15 000) и „Нейро (Midjourney)» (13 000). Не менее популярным ролик стал во „ВКонтакте“, где посты о девайсе появились в пабликах „Топор — хранилище» (1340 лайков при 328 000 просмотров) и Dankest (460, 27 000).
Видео: @dimsmirnov175 / @LegbootLegit
На видео человек за кадром произносит: „Если вы родитель маленького ребёнка и по ночам недостаточно спите, я уверен — это потому, что ваши дети не остаются в своей комнате. До недавнего времени у меня была такая же проблема, пока в Walmart я не нашёл этот электронный браслет на лодыжку. Этот бренд — просто находка! За основу взят метод из учебника по уголовной реабилитации, который применили к детям. Устройство легко пристёгивается к ноге вашего малыша и затем работает 24/7, чтобы дети точно оставались там, где им место. Смотрите, какие тут потрясные функции. Используя приложение, можно указать зону пребывания — это комната, где ваш ребёнок должен оставаться. Это похоже на домашний арест. Также можно установить запретную зону для дополнительной безопасности. Я добавляю в неё весь дом. Теперь каждый раз, когда мой малолетний нарушитель крадётся из своей комнаты, я получаю уведомление на смартфон. С этого момента есть несколько путей решения ситуации: например, накричать на ребёнка из кровати или посулить что-то взамен на возвращение в комнату. Но моё любимое — применить встроенный воспитательный электрошокер. Это своего рода психотерапия — для меня“.
На первый взгляд может показаться, что в ролике нет ничего необычного: товар действительно находился на полке, где заметны другие игрушки. При этом на упаковке видны различные логотипы (включая сеть супермаркетов Walmart), штрихкод, указание возрастных ограничений и даже надпись о том, где можно скачать приложение. Однако на сайте Walmart отсутствует устройство под названием My First Ankle Monitor, а в Google Play и App Store нет приложения Tike Tracker. Производителя игрушек под названием Little Yikes также не существует, зато есть реальная компания Little Tikes, чей слегка изменённый логотип был использован на коробке детского электронного браслета.
Всё дело в том, что это устройство — шуточное. На упаковке размещено лого Legboot (переделанное слово bootleg, что в переводе означает „подпольный“ или „контрафактный“), а на вирусное видео наложена вотермарка пользователя TikTok под ником @LegbootLegit (ранее сообщалось, что его зовут Джастин). К моменту написания этого разбора оригинальный ролик, опубликованный ночью 31 июля 2023 года, набрал более 30 млн просмотров. Если посмотреть другие публикации этого же автора, то становится понятно, что он создаёт юмористические несуществующие устройства и игрушки — среди них компьютер для жуков, сгенерированная нейросетью экшен-фигурка, волосатый чехол для пивной банки и „целовалка» насекомых.
2 августа у себя в инстаграме* @LegbootLegit выпустил второй пост:
Меня могут за это возненавидеть, но мне всё равно. Этот продукт стал находкой для моей семьи. Больше никаких ночных ссор с криком на Брантли, чтобы он оставался в своей комнате. Больше никаких неожиданных инцидентов с мёдом (мне потребовалось три дня, чтобы вычистить его из волос. Я выкинул подушку). Приложение настолько интуитивно понятно, что настройка зон не составляет труда. И конечно, функция шокового удара! Мои дети никогда не были такими тихими и послушными. Честно говоря, я подумываю о приобретении камеры Doin’ Time. Я почти плачу, потому что чувствую сильное облегчение. Не могу представить, что у меня будет ещё больше времени на себя… но Вселенная продолжает быть благосклонной!
В этой публикации упоминается другая пародийная игрушка, реклама которой была на коробке от браслета, — камера Doin’ Time (можно перевести как „мотает срок“). Также @LegbootLegit добавил, что идею девайса он реализовывал совместно с другим автором — Энди Салстромом (под ником @shampoooty), в инстаграме которого выложена иная версия упаковки браслета. Салстром тоже создаёт несуществующие шутливые детские игрушки со взрослым контекстом: например, крошечную гильотину, полицейские наручники и охотничий капкан. Причём другие изображения камеры и браслета были опубликованы на его странице ещё в июне и июле — задолго до появления видео @LegbootLegit.
При этом забавная ситуация произошла с официальным Twitter-аккаунтом Walmart. Один из пользователей написал, что браслетов нет в его местном магазине, и спросил, где их можно найти. Автоматический ответ пришёл от профиля Walmart Help: „Мы предлагаем связаться с менеджером местного магазина по поводу товаров, которые вы хотели бы видеть в наличии. Возможно, там смогут сделать для вас заказ“. И это притом, что браслеты не продаются даже на сайтах с мерчем от авторов шутки.
Публикации об электронном браслете, бьющем током детей, распространились и в иностранном сегменте интернета — например, только один твит с видео набрал более 18 млн просмотров. Некоторых пользователей девайс возмутил, но кому-то устройство пришлось по душе. Видео разошлось так широко, что опровержения выпустили некоторые известные издания. „Спасибо за фактчекинг комедийного скетча“, — прокомментировал статью Forbes автор @LegbootLegit. Агентству Reuters он ещё раз подтвердили, что „и продукт, и видео являются сатирическими“. „Вы удивитесь, насколько весело распространять безобидную дезинформацию. Миру не помешало бы немного больше безумия, немного больше странностей, немного больше юмора… Я помогаю заполнить эту пустоту“, — рассказал он изданию New York Post. А в одном из твитов автор добавил: „В том, что люди воспринимают шутки всерьёз, нет ничего плохого“.
Итог: Сатирические новости