Карлсену скучно на Кубке мира по шахматам

„Честно говоря, с самого первого дня задаюсь вопросом, что я здесь делаю, зачем я трачу время на классические шахматы, которые нахожу просто напряженными и скучными. Это не лучшее психологическое состояние, ведь в первую очередь нужно стараться делать свое дело хорошо. Но это были мои мысли. Если я проиграю, это будет очередное унижение в Кубке мира“, — цитирует Карлсена сайт FIDE.



Карлсен с 2013 года удерживал титул чемпиона мира, но в этом году отказался во второй раз защищать шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего. Непомнящий в итоге проиграл чемпионский матч китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.



Карлсен возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), на Кубке мира он посеян под первым номером.



Матчи каждого раунда Кубка мира, который проходит по нокаут-системе, состоят из двух партий с классическим контролем времени. Если по итогам двух партий ничья, то для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени.