Полицейские спасли жизнь молодому псу, которого волочили по дороге, привязанным к машине(4)
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Вчера, 10 августа, в Харьюмаа в деревне Руйла около половины шестого вечера участники дорожного движения увидели, как к следовавшему по дороге автомобилю была привязана собака, которая волочилась за ним словно мешок с картошкой. На первый взгляд казалось, что собака мертва, так как она не подавала признаков жизни. Водители других машин стали сигнализировать, чтобы водитель остановился. Когда тот наконец заглушил мотор и остановился, собака, получившая тяжелые повреждения, встала и смогла простоять на лапах некоторое время без посторонней помощи.
Информация об этом эпизоде и возможном жестоком обращении с животными была передана в Центр тревоги, и через несколько минут на место прибыл полицейский патруль. К сожалению, к этому моменту водитель уехал вместе с собакой, однако полицейские обнаружили его в соседней деревне, сообщает портал о животных Loomaveeb.
Дорожка кровавых следов во дворе хутора привела к сараю, около которого лежала несчастная собака. Как сообщили хозяева, местный ветеринар приедет около семи часов и осмотрит собаку. Между тем собаке требовалась немедленная помощь! Полицейские погрузили собаку в свой автомобиль и доставили в Ветеринарную клинику скорой помощи в Мустамяэ, а затем передали ее Loomapäästegrupp (Группе спасения животных), которая гарантировала оплату лечения.
Врачи приступили к спасению пострадавшего пса, многие из них никогда не сталкивались в своей работе ни с чем подобным. Кожа пса была стерта до основания так, что были видны кости. Пес потерял много крови, что свидетельствовало о том, что могут быть повреждены кровеносные сосуды.
Пока ничего нельзя сказать, имеются ли у пса переломы костей, так как в первую очередь врачам пришлось стабилизировать его состояние, рентгеновские снимки будут сделаны только после того, когда не будет прямой угрозы для жизни.
Спасенного пса зовут Вунтс, ему 7 месяцев. Чип не установлен, по первоначальным данным, пес не вакцинирован, что дает некое представление о хозяине собаки. 82-летний Рихо, к автомобилю которого был привязан пес, заявил, что якобы не знал об этом. Оказать псу первую помощь семья то ли не догадалась, то ли не смогла.
Лечение и восстановление пса займет много времени и потребует немалых затрат. Вернется ли Вунтс в ту же семью и будет ли Группа по спасению животных возбуждать уголовное дело, выяснится после того, как ее представитель пообщается со всеми сторонами.
Группа спасения животных благодарит Кристера Кивилайда, который, увидев собаку в беспомощном состоянии, немедленно вмешался и обратился за помощью, а также экипаж патрульного автомобиля 3273, который в прямом смысле слова спас собаке жизнь.
Группа спасения животных обращается также с просьбой оказать спонсорскую помощь, средства нужны для оплаты лечения. Помогите спасти Вунтса:
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318
Vuntsi ravikulud (пояснение платежа)
Пожертвование Loomapäästegrupp MTÜ можно сделать по телефону:
900 1313 (сумма пожертвования 5.-)
900 1414 (сумма пожертвования 10.-)
900 2323 (сумма пожертвования 25.-)
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