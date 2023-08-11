ОТ РЕДАКЦИИ | Эстонии требуется экономический рост, а не новые налоги

На этой неделе главной новостью в Эстонии стал скандал вокруг правительства и канцелярии президента Алара Кариса. Началось все с того, что советник президента по внутренним вопросам Тоомас Сильдам якобы намекнул, что законопроекты правительства, в том числе о введении новых налогов, будут одобрены после выделения денег администрации президента. Сегодня стало известно, что у правительства есть доказательства его противправных действий.

Высказанные в адрес Сильдама обвинения очень серьезны, однако они требуют основательных доказательств, либо должны быть опровергнуты. Если же выяснится что кто-либо из стороны - в правительстве или в президентской канцелярии - оклеветал оппонента, то этому человеку лучше подать в отставку.

Но возмущение правительства по поводу критических заявлений Кариса в отношении автоналога, выглядит странным и гипертрофированным. Президент лишь высказал вслух то, что чувствует большинство жителей Эстонии: правительство Каи Каллас ломает своих граждан через колено, перейдя границу в ведении налоговой политики. Правительство смело решило надеть на шею жителей Эстонии еще более тяжелое налоговое ярмо, невзирая на то, что люди еще не оправились после длительной пандемии и бешенного роста инфляции, и что в условиях рекордного роста цен люди нуждаются в передышке. Но, кажется, всех нас окончательно прихлопнут новыми налогами, поскольку правительство уверено, что из наших карманов можно вытрясти последние монеты, надо лишь хорошенько потрясти.

К сложившейся ситуации привело то, что последние правительственные коалиции толком не заботились о состоянии бюджета, не соблюдали так называемую „бюджетную дисциплину“, что было принято, например, в 1990-2000х гг. Во время большого кризиса 2008 года у Эстонии имелись солидные финансовые резервы, которые в то время очень пригодились. Эстонии следовало бы вернуться в той практике и начать бережно относиться к нашим возможностям и ресурсам.

Несомненно, все правительства хотели бы работать на благо сових избирателей, но для этого нужно иметь больше денег в государственной казне. Однако деньги в казну принесет новый экономический рост, а то, что правительство поступает со своими жителями как принц Джон и шериф Ноттингемский из мульфильма „Робин Гуд“, может только усугубить ситуацию. Правительству сейчас следует сосредоточиться на том, чтобы создать фундамент для нового экономического роста и возвращения „сытых времен“ для эстонской экономики. Лупить всех своих избирателей новыми налогами - не путь к процветанию страны.