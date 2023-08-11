В действительности это один из видов подрывной деятельности, которую Россия неустанно ведет против зарубежных стран. В частности, кремлевская пропаганда – это один из способов воспитания боевиков российской „пятой колоны“ в, прежде всего, сопредельных государствах.

Об этом свидетельствует, например, недавний репортаж, показанный на одном из украинских телеканалов, о задержании Службой безопасности Украины украинских граждан, передававших российской стороне данные военного характера. Украинское законодательство квалифицирует такие действия как государственную измену в условиях войны, что предусматривает довольно серьезное наказание – от 12 до 15 лет тюрьмы.