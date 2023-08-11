11.08.2023, 17:20
МНЕНИЕ | Украинские предатели больше никому не нужны. Им следует держаться подальше от России
На оккупированных территориях рекомендуется заправляться „у Путина“
ФОТО: | ©Ukrinform
Я надеюсь, что в Эстонии больше не осталось здравомыслящих людей, которые бы не понимали, что российская пропаганда – это не просто распространение „альтернативных мнений“, пишет Олег Самородний.
В действительности это один из видов подрывной деятельности, которую Россия неустанно ведет против зарубежных стран. В частности, кремлевская пропаганда – это один из способов воспитания боевиков российской „пятой колоны“ в, прежде всего, сопредельных государствах.