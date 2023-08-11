Мнение
11.08.2023, 17:20

МНЕНИЕ | Украинские предатели больше никому не нужны. Им следует держаться подальше от России

 
На оккупированных территориях рекомендуется заправляться „у Путина“
Олег Самородний
публицист
Предатель Виктор Медвечук среди других врагов на доске для игры в дартс в Одессе
Предатель Виктор Медвечук среди других врагов на доске для игры в дартс в Одессе
ФОТО: Yulii Zozulia | ©Ukrinform

Я надеюсь, что в Эстонии больше не осталось здравомыслящих людей, которые бы не понимали, что российская пропаганда – это не просто распространение „альтернативных мнений“, пишет Олег Самородний.

В действительности это один из видов подрывной деятельности, которую Россия неустанно ведет против зарубежных стран. В частности, кремлевская пропаганда – это один из способов воспитания боевиков российской „пятой колоны“ в, прежде всего, сопредельных государствах.

Об этом свидетельствует, например, недавний репортаж, показанный на одном из украинских телеканалов, о задержании Службой безопасности Украины украинских граждан, передававших российской стороне данные военного характера. Украинское законодательство квалифицирует такие действия как государственную измену в условиях войны, что предусматривает довольно серьезное наказание – от 12 до 15 лет тюрьмы.

RusDelfi
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