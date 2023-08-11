Кылварт или Кийк: центристы Ида-Вирумаа до сих пор не могут определиться, кого хотят видеть в кресле председателя партии

„Мы имеем дело с достойными кандидатами, которые не нуждаются в более широком представлении, - сказала исполняющая обязанности председателя Ида-Вирумааского округа Ээви Паасмяэ. - Члены округа Ида-Вирумаа ожидают, что новый председатель Центристской партии приведет партию в правительство и будет готов взять на себя ответственность премьер-министра, потому что это единственный способ эффективно отстаивать интересы уезда“. Паасмяэ добавила: „Решения правительства во главе с Партией реформ ясно показывают, что судьба Ида-Вирумаа их не интересует“.

Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в спортивном холле E-Piim в Пайде. На нем планируют избрать председателя партии, членов правления партии, членов ревизионной комиссии и председателя суда чести. В Пайде ожидается более 1000 делегатов.

Кандидатами в правление Центристской партии выдвинуты: Яак Ааб, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Дмитрий Дмитриев, Андре Ханимаги, Мария Юферева-Скуратовски, Лаури Лаатс, Юри Ратас и Яна Тоом.

На пост председателя суда чести Центристской партии выдвинут Марко Шорин, бывший депутат парламента, а в настоящее время вице-мэр Пыхья-Пярнумаа и член правления Пярнуского округа, Ээви Паасмяэ претендует на место председателя ревизионной комиссии партии.

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