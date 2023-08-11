„Дело не в языке“. Разговор с женщиной, которая отказывается сдавать экзамен ради сохранения ВНЖ в Латвии

„Не знаю, что делать с мамой, наотрез отказывается сдавать экзамен и подавать документы. Я даже в рейс уйти не могу, ее же без меня депортируют“, — жаловался мне знакомый. Мы договорились встретиться с его мамой Ириной в кафе. Я ждала карикатурную тетку с базара, которая будет пересказывать мне все теории заговора на свете и рассказывать, как любит Путина. Пришла подтянутая женщина с очень прямой спиной и ярко-красной помадой на губах. Ей никак не дашь 69 лет.