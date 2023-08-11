ВИДЕО | В Москве снова взорвался беспилотник

В Москве в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник, сообщают телеграм-каналы Baza, Shot и Mash со ссылкой на очевидцев. Позднее информацию о БПЛА подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Mash пишет о взрыве в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова. По данным канала, БПЛА летел вдоль русла Москвы-реки на высоте 150 метров. После чего местные жители услышали звук взрыва.

По данным Baza, беспилотник летел со стороны Истринского района Подмосковья. Shot уточняет, что это был беспилотник самолетного типа. Согласно каналу, обломки БПЛА обнаружили в парке у больницы № 67.

По словам Собянина, беспилотник был ликвидирован средствами ПВО. В результате падения обломков никто не пострадал, серьезных разрушений нет, заявил мэр.

„Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы“, — заявили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что власти закрыли воздушное пространство над Калугой и аэропортом Внуково.

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