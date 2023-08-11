Теперь и цветов нет. Участок, где раньше находился памятник-танк, готовят к строительству объекта гособороны

„В связи с тем, что в установленные Департаментом полиции и пограничной охраны сроки цветы, которые находились на территории, не были убраны, городские власти выполнили свое обещание и перенесли цветы на новое место“, - сообщила городская управа Нарвы утром 11 августа на своей странице в фейсбуке.

Посаженные в землю живые цветы, за которыми в течение года ухаживали местные жители, были перемещены в розарий парка EV100, так как они нуждаются в каждодневном уходе, а искусственные цветы, а также срезанные цветы представители горуправы доставили на братскую могилу погибших во Второй мировой войне, расположенную между бастионами Хонор и Виктория.

Нарвские власти напомнили горожанам, что участок земли, на котором ранее располагался памятник-танк, теперь принадлежит Департаменту полиции и пограничной охраны. Любая деятельность, не согласованная с PPA, на этом участке запрещена. В дальнейшем он будет использоваться в целях государственной обороны, там установят пункт наблюдения за беспилотными летательными аппаратами.

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