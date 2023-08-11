Медсестрам, возвращающимся на работу в Ида-Вирумаа, выплатят подъемные в размере 30 000 евро(9)
Министерство социальных дел направило на согласование поправки в закон, предусматривающие возможность выплаты подъемного пособия медсестрам, возвращающимся в систему здравоохранения, если они приступают к работе в сельской местности. Также вводится более гибкий подход к условиям выплаты подъемного пособия для аптекарей.
„Появление пособия поможет мотивировать медсестер, которые работали в других сферах, вернуться в систему здравоохранения и выбрать работу за пределами крупных городов. На начальном этапе планируется выплачивать пособие медсестрам, переезжающим в Ида-Вирумаа, где их нехватка ощущается наиболее остро, - отметила министр здравоохранения Рийна Сиккут. – Это первый шаг в решении проблемы нехватки медсестер в регионе. В дальнейшем мы надеемся распространить эту меру поддержки на другие регионы. Возвращение медсестер в сектор здравоохранения, наряду с увеличением числа учебных мест, будет способствовать тому, чтобы привлечь в сектор столь необходимых специалистов“.
По словам президента Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус, для объединения очень важна эта инициатива. „Конечно, мы надеемся на ее значительное расширение, поскольку больницы очень ждут возвращения в здравоохранение обученных медсестер. Вакантные места в центрах семейной медицины смогут пополнить опытные медсестры разных специализаций, поэтому мы предлагаем распространить подъемное пособие на специализированных медсестер, желающих внести свой вклад в сектор первичной медицинской помощи“, - сказала Каннус.
По данным Института развития здоровья, на конец июня 2023 года в информационной системе организации здравоохранения зарегистрировано более 15 000 медицинских сестер, из них в 2022 году в системе здравоохранения работало около 9 000 человек. Выплата подъемного пособия направлена на медсестер, прошедших обучение и зарегистрированных в качестве медицинских работников, но не работавшим в сфере здравоохранения по крайней мере последние пять лет, при условии, что они приступят к работе в больнице больничной сети или в учреждении общего медицинского обслуживания за пределами Таллинна и Тарту и прилегающих волостей. На первом этапе планируется выплатить пособие медсестрам, переезжающим в Ида-Вирумаа. Размер пособия составит 30 000 евро, как и в случае врачей-специалистов.
Планируется также сделать более гибкими условия выплаты пособия аптекарям. Отменяется условие, требующее, чтобы человек был первым аптекарем в регионе. Кроме того, на получение пособия смогут претендовать аптекари, имеющие квалификацию более пяти лет. Подъемное пособие для аптекарей, проработавших не менее 3 лет, составляет 15 000 евро, если отработанный стаж составляет не менее 5 лет, пособие составляет 25 000 евро.
Министерство социальных дел передает процесс оформления и выплаты пособий Департаменту здоровья. Планируется, что изменения вступят в силу во втором квартале 2024 года.
Подъемное пособие представляет собой единовременную субсидию, призванную мотивировать специалистов к переезду в те регионы Эстонии, где поиск персонала затруднен. С 2012 года им воспользовались 94 врача, переехав из крупных центров.