Медсестрам, возвращающимся на работу в Ида-Вирумаа, выплатят подъемные в размере 30 000 евро

„Появление пособия поможет мотивировать медсестер, которые работали в других сферах, вернуться в систему здравоохранения и выбрать работу за пределами крупных городов. На начальном этапе планируется выплачивать пособие медсестрам, переезжающим в Ида-Вирумаа, где их нехватка ощущается наиболее остро, - отметила министр здравоохранения Рийна Сиккут. – Это первый шаг в решении проблемы нехватки медсестер в регионе. В дальнейшем мы надеемся распространить эту меру поддержки на другие регионы. Возвращение медсестер в сектор здравоохранения, наряду с увеличением числа учебных мест, будет способствовать тому, чтобы привлечь в сектор столь необходимых специалистов“.

По словам президента Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус, для объединения очень важна эта инициатива. „Конечно, мы надеемся на ее значительное расширение, поскольку больницы очень ждут возвращения в здравоохранение обученных медсестер. Вакантные места в центрах семейной медицины смогут пополнить опытные медсестры разных специализаций, поэтому мы предлагаем распространить подъемное пособие на специализированных медсестер, желающих внести свой вклад в сектор первичной медицинской помощи“, - сказала Каннус.

По данным Института развития здоровья, на конец июня 2023 года в информационной системе организации здравоохранения зарегистрировано более 15 000 медицинских сестер, из них в 2022 году в системе здравоохранения работало около 9 000 человек. Выплата подъемного пособия направлена на медсестер, прошедших обучение и зарегистрированных в качестве медицинских работников, но не работавшим в сфере здравоохранения по крайней мере последние пять лет, при условии, что они приступят к работе в больнице больничной сети или в учреждении общего медицинского обслуживания за пределами Таллинна и Тарту и прилегающих волостей. На первом этапе планируется выплатить пособие медсестрам, переезжающим в Ида-Вирумаа. Размер пособия составит 30 000 евро, как и в случае врачей-специалистов.